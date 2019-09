ICF Converge 2019: v Praze proběhne celosvětová konference koučů

Cílem události je dále posílit vazby v globální profesní komunitě a nabídnout špičkové příležitosti ke vzdělávání jak koučům, tak všem, kteří v prostředí firem a institucí využívají koučovací dovednosti.

ICF naposledy zorganizovala konferenci Converge ve Washingtonu v roce 2017. Akce přilákala vedle těch zkušených i nové kouče, kteří usilují o certifikaci podle pravidel ICF a v souladu s tím rozvíjejí svou odbornost, ale také šéfy firem, kteří budují kulturu koučování v rámci svých organizací. Na konferenci v Praze otevřené i zájemcům, kteří nejsou členy ICF, dorazí účastníci z 68 zemí. Její program zahrnuje celkem 84 vzdělávacích relací, které bude doprovázet 97 moderátorů z celého světa.

„Converge představuje jedinečnou příležitost, jak se dostat do přímého kontaktu s odborníky a kolegy doslova z celého světa,“ řekla generální ředitelka ICF Magdalena Nowicka Mook. „Je to také ideální způsob, jak potkat stejně smýšlející lidi ze všech oblastí života, zlepšit své koučovací dovednosti a postavit na nich své podnikání, stát se součástí diskuse o profesi kouče a současně ovlivnit její další vývoj.“

Úvodní přispěvek pronese Frans Johansson, který si vzal za svůj životní úkol připravovat vůdce a organizace z celého světa na budoucnost. Jeho energií nabité a dynamické prezentace se staly legendárními tím, jak rychle dokáží dovést posluchače k akci – díky tomu je Johansson považován za jednoho z nejpřesvědčivějších světových řečníků. Je autorem bestsellerů „The Medici Effect: What Elephants and Epidemics Can Teach Us About Innovation“ a „The Click Moment: Seizing Opportunity in an Unpredictable World.“ Konferenci uzavře oceňovaná autorka Luvvie Ajayi, jež se také věnuje digitálním strategiím. Její kniha „I'm Judging You: The Do-Better Manual“ propojila komedii, technologie, aktivismus a pravdu, tak aby díky ní mohli jednotlivci realizovat svůj potenciál. Úplný seznam hlavních řečníků konference najdete na webových stránkách akce.

„To nejlepší z koučování přichází do České republiky. Naše země má tak vzácnou příležitost získat uznání jako významná součást mezinárodní komunity koučů,“ uvedla viceprezidentka ICF Česká republika Lenka Zelingrová. „V České republice není koučování dosud plně zavedenou profesí, přestože naši členové dosahují významných pokroků ve veřejném, vzdělávacím, neziskovém a nevládním sektoru. Tato událost představuje také skvělou příležitostí pro české firmy, jejich interní trenéry a manažery, kteří hledají nápady, jak efektivněji rozvíjet sebe a své týmy.“

Další informace o programu Converge 2019 a jeho harmonogramu naleznete na webu ICFConverge.com. Podrobnosti o Converge 2019 budou k dispozici také na sociálních sítích ICF na Facebooku, Twitteru, Instagramu, LinkedIn a YouTube.