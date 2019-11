Hybridní auta zažívají v Česku boom, jejich prodej do konce října stoupl o 70 procent

Ilustrační foto Autor: čtk

Prodej osobních aut na hybridní pohon se letos od ledna do října zvýšil meziročně o 70 procent na 6610 vozů. Zájem o tzv. plug-in hybridy do zásuvky se zvýšil o 31 procent na 327 prodaných aut. Prodej nových elektromobilů stoupl o 22 procent na rekordních 649 aut. Vyplývá to z údajů Centra dopravního výzkumu a Svazu dovozců automobilů.