Hvězda světového kalibru. Marketingová hodnota Ledecké letí vzhůru

Ledecká má šanci marketingově atakovat například příběh Jaromíra Jágra. „Ledecká doslova pozlatila své jméno, citují ji největší globální média. To má obrovskou cenu, kterou má šanci komerčně využít. Ester Ledecká má navíc skvělý marketingový potenciál,“ uvedl prezident Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace Pavel Brabec.

Její osobnostní analýza je podle něj navíc rámovaná krásným příběhem: Dívka z malé země kdesi v Evropě, která vyrostla na malých českých horách, rodiče ji odmala vychovávali k píli a cílevědomosti…

Podle Zdeňka Haška z Marketingového institutu senzační úspěch určitě slaví současní sponzoři a ti noví si budou muset připlatit a postavit se do fronty. „Pro oslovení mileniálů bude Ester vhodným ambasadorem. Naštěstí je v týmu zkušeného Sport Investu, takže se můžeme dočkat i velké ryby a mezinárodního kontraktu. Stane se teď hvězdou světového kalibru,“ dodal Hašek.

Podle předsedy představenstva Sport Invest Marketing Davida Trávníčka, který s Ledeckou spolupracuje, se na výrazném zvýšení hodnoty zlaté medailistky neprojeví jen samotný sportovní úspěch, ale i její následné reakce a vystupování, kterým si získala přízeň celého světa.

"It's probably some kind of mistake, they are going to change it in a few seconds!"



Ester Ledecka's reaction to her stunning gold medal in the Super G today at #PyeongChang2018 #Olympics #Eurosport pic.twitter.com/3eSa90Xnzc