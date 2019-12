Home Credit chtěl zlepšit obraz Číny v Česku, PR agentuře proplatil dva tisíce hodin

„Home Credit je přesvědčen, že se jedná o cílenou, široce a dlouhodobě vedenou kampaň, ve které nechybí ani trestněprávní aspekt. Zveřejněné materiály jsou evidentně kradené a nelze vyloučit, že jsou i pozměněné. Proto Home Credit bude nadále postupovat a komunikovat v celé věci pouze právní cestou,“ uvedl ředitel komunikace Home Creditu Milan Tománek .

„Smyslem je moderovat debatu o Číně, vnášet do ní relevantní prvky. Aby se vyrovnala z extrému, který tady je. Protože to, co tu vůči Číně a její reputaci je, je humus,“ řekl Aktuálně ředitel agentury C&B Tomáš Sazima.

Bezpečnostní informační služba přitom považuje šíření vlivu Číny v Česku za jednu z největších bezpečnostních hrozeb. „Home Credit, patřící Petru Kellnerovi, proplatil téměř dva tisíce hodin práce PR agentuře, aby pomáhala těm, kteří se v českých médiích čínského režimu zastávají. A naopak útočila na kritiky nedemokratického státu,“ uvedlo Aktuálně.cz.