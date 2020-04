Hoffmannova naděje. Slovenský Axon Neuroscience vyvíjí vakcínu proti koronaviru

Biotechnologie Do světové pandemie může výrazně zasáhnout i slovenský byznysmen s barvitým osudem Mario Hoffmann. Jeho biotechnologická firma Axon Neuroscience, která vyvíjí především léky proti Alzheimerově chorobě, oznámila interní testování vakcíny proti onemocnění covid-19.

Nová vakcína je určená k léčbě infikovaných pacientů a k ochraně zdravých jedinců před infekcí, zejména starší populace, která je nejohroženější. „Jsme přesvědčeni, že máme bezpečný a efektivní koncept očkování, abychom zabránili budoucím nákazám covid-19 a zároveň chránili nejzranitelnější skupiny,“ uvedla imunoložka Eva Kontseková, vedoucí imunoterapie v Axon Neuroscience.

Firma chce využít zrychlené regulační cesty, aby svou vakcínu přivedla co nejdříve na trh. Podle ředitele Axonu Michala Fressera by vakcína mohla jít do klinických testů už v září 2020 s tím, že na trh by se přípravek mohl dostat v průběhu příštího léta.

Kromě léku na nový koronavirus je Axon v pokročilých fázích vývoje vakcíny proti Alzheimerově chorobě. V případě úspěchu by to pro Hoffmanna mohla být cesta zpět na byznysový vrchol. Někdejší spoluzakladatel Istrokapitálu výrazně prodělal, když nakoupil v době dluhové krize řecké dluhopisy, které kvůli krachu země ztratily přes sedmdesát procent hodnoty.