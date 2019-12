Hazard míří do Senátu. Loteriím hrozí nárůst zdanění více než o polovinu

To se logicky nelíbí provozovatelům her ani adiktologům. „Vládní studie z roku 2014, kterou si tehdy vláda sama schválila, říká, že loterie jsou nejméně riziková část hazardu. Sněmovna pro ně ale schválila 35procentní daň stejně jako na hrací automaty, čímž se změní dosavadní trend poklesu hraní na automatech,“ říká Jindřich Vobořil, bývalý protidrogový koordinátor, který v současnosti vede think tank Racionální politiky závislostí. Podle Vobořila je třeba nepenalizovat méně rizikovou část trhu a naopak vytvořit mechanismus, jak systémově financovat prevenci a léčbu hazardu.

Zdanění hazardu ( Autor: Euro )

Zvýšení loterní daně ze současných 23 procent na 35 kritizuje i největší hráč na trhu, společnost Sazka. Podle jejího mluvčího Václava Friedmanna dojde k dalšímu růstu tvrdého hazardu v České republice: „Všechno to je zcela v rozporu s doporučením odborné veřejnosti i v rozporu s národní strategií pro boj se závislostmi. Česká republika má nejvyšší podíl tvrdého hazardu na trhu a nejnižší podíl nejméně nebezpečných loterií, přitom v zemích Evropské unie je tomu přesně naopak.“