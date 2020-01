Havlíček: Zakázku na IT systém na dálniční známky zrušíme bez sankce. Nová bude jednodušší

Kvůli manažerskému nezvládnutí zakázky v pondělí premiér Andrej Babiš navrhl odvolání dosavadního šéfa dopravy Vladimíra Kremlíka. Dnes ho nahradil Havlíček. „Začíná nové kolo, nová zakázka bude lépe strukturovaná, jednodušší, poučili jsme se,“ uvedl Havlíček. Nová zakázka bude podle něj připravena tak, aby lidé mohli bez problémů od příštího roku kupovat dálniční známky elektronicky.

Havlíček dodal, že dál nebude řešit přípravu zrušené zakázky, počká na výsledek vyšetřování policie. Zopakoval zjištění, že u zrodu zakázky byla rodinná vazba mezi zaměstnancem SFDI a společností na projektové řízení zavedení elektronické dálniční známky. „V tuto chvíli se to dá řešit (jen) trestním oznámením,“ uvedl. Věc je podle něj v rukou policie a ministerstvo počká na její výsledky. O trestním oznámení hovořil už ve středu Babiš.

Změny v dopravě v roce 2020: elektronické dálniční známky, rozšíření mýta i jednotné jízdenky

ilustrační foto ( Autor: Martin Pinkas/Euro )

Původní zakázka na IT systém k dálničním známkám byla podle Havlíčka dost komplikovaně vypsaná. „To možná svádělo k tomu, že se udělaly ceny, které byly na trhu neakceptovatelné,“ uvedl. Havlíček si chce podrobně prověřit i další veřejné zakázky na dopravě, počítá při tom s audity. „Je to standardní systém, který by měl fungovat všude. Bohužel si myslím, že to byla jedna ze slabých stránek současného resortu,“ uvedl.

Elektronické dálniční známky by měly začít fungovat od příštího roku a zcela nahradit dosavadní papírové kupony.

Dále čtěte:

Komentář: Ještě nedávno stát sliboval, že mýtné brány nebudou měřit rychlost. Teď změnil názor

Stát neumí regulovat. Možná ani nechce

Elektronické dálniční známky zvýší výnosy o 220 milionů korun, vyplývá z návrhu zákona

Stát by převzetím mýta ušetřil za deset let dvě miliardy, tvrdí Kapsch

CzechToll posílí registrace do mýta, očekávané kolony by se měly výrazně zkrátit