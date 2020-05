Havlíček: Dotované nájemné se bude týkat všech podnikatelů, které vládní opatření nějak postihla

Částečné uhrazení nájemného vládou by se mělo vztahovat na všechny podnikatele, kteří byli postiženi vládními nařízeními kvůli koronaviru a museli nadále platit nájem. Týká se to tak i podnikatelů, kteří během pandemie provozovali například e-shop nebo prodávali zboží v provozovnách přes okénko. V nedělním pořadu Otázky Václava Moravce České televize to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Na jednání vlády plánuje v pondělí prosadit, aby stát postiženým podnikatelům uhradil polovinu nájemného za dobu od 12. března do konce června. Dalších 30 procent by měl uhradit pronajímatel a 20 procent nájemce.

„Na podporu dosáhnou všichni, kteří byli vládním nařízením odstaveni a musí platit nájemné, bez ohledu na to, zda měli otevřené okénko, nebo provozovali e-shop,“ uvedl Havlíček. Dodal, že prozatím má na jednání vlády předjednanou podporu pro uhrazení nájmu státem podnikatelům z jedné třetiny. Jelikož by ale hrazení poloviny nájmu stálo stát podle něj jen o jednu miliardu více, bude se snažit prosadit tuto variantu. V případě, že by stát hradil třetinu nájemného, stálo by to rozpočet zhruba tři miliardy korun. V případě poloviny by to byly čtyři miliardy korun.

Svaz průmyslu a dopravy ČR v dnešní tiskové zprávě návrh přivítal. Vyzval ovšem vládu, aby akceptovala návrh ohledně dotace na nájem ve výši 50 procent, a ne 33 procent. „Očekáváme, že příspěvek na nájem by mohl pomoci až 150 tisícům podnikatelů,“ uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

Příspěvek na nájem podle svazu pomůže také restauracím a kavárnám, když současné odhady počítají s tím, že by krizi nemusela přečkat zhruba každá třetí provozovna. „Dotace státu na pokrytí části najmu tak může zachránit existenci řady restaurací,“ uvedl člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Petr Jonák. Zároveň vyzval stát, aby vytvořil pro restaurace i hotely speciální úvěrový program COVID s vyšším ručením pro komerční úvěry.