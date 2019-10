Harley-Davidson se s elektrickou motorkou přepočítal. Mladí si ji nemohou dovolit

V loňském roce zažil Harley-Davidson na domácím trhu v USA největší propad prodejů motocyklů za poslední čtyři roky. V posledním roce a půl mu navíc klesly akcie skoro o polovinu. Firma má své věrné zákazníky, ve snaze nakopnout svůj byznys však touží oslovit i novou generaci.

Vývoj ceny akcií Harley Davidson:

Právě na mladé zákazníky, kterým kromě jiného záleží více na životním prostředí, je cílena elektrická motorka LiveWire. Výkonný ředitel společnosti Matt Levatich loni v únoru přiznal, že firma se potýká s demografickým problémem a uvedením nového modelu na trh myslí na budoucnost. „Je to spíše o příštím století než o tom minulém,“ řekl tehdy Levatich agentuře Reuters.

Vývoj kolem objednávek očekávané motorky však naznačuje, že Harley se s demografickým problémem bude potýkat i nadále. Velká většina objednávek totiž pochází od stávajících dlouholetých zákazníků, mladí se do pořízení LiveWire neženou.

Důvod je jednoduchý: cena. LiveWire přijde zájemce na 29 799 dolarů (700 tisíc korun), což je pro mladé Američany, z nichž je velká část zatížena studentským dluhem, neakceptovatelná částka. Harley přitom podle dealerů, které zpovídala Reuters, nechystá žádné slevové akce.

Elektrický Golf je v Německu levnější než benzínový. Zákazníci ho stejně ignorují

Cena nového vozu e-Golf atakuje na českém trhu hranici milionu korun. ( Autor: Volkswagen AG )

Zájem by přitom byl. Podle letošního průzkumu organizace Motorcycle Industry Council mezi motorkáři-mileniály by 69 procent z nich chtělo řídit elektrickou motorku. To potvrzují i vyjádření dealerů, podle kterých se mladí zákazníci na LiveWire ptají, když se však dozvědí cenu, jejich zájem rychle opadne.

Dealeři očekávají, že Harley se bude muset vydat cestou Tesly. To znamená, že nejprve vzbudí pozornost prémiovým modelem a pak začne uvádět na trh značně zlevněné varianty, podobně jako to Tesla udělala se svými elektromobily. Ten první stál přes sto tisíc dolarů, Model 3 se nyní prodává za 35 tisíc dolarů.

Výrobce motocyklů z Milwaukee chce do roku 2022 uvést čtyři další elektrické modely, které by mohly být pro mladé zákazníky už dostupnější. Tradiční motorky základní úrovně prodává za 6900 dolarů.

