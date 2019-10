Gupta chce své podniky z 10 zemí, včetně ostravských hutí, spojit do Liberty Steel Group

Výkonný předseda GFG Alliance Sandžív Gupta Autor: Hynek Glos

Skupina GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty oznámila, že do konce letošního roku spojí své podniky z celého světa zabývající se prvovýrobou a druhovýrobou oceli, těžbou surovin a distribucí do jediného subjektu Liberty Steel Group. Nově vytvořená skupina bude mít v deseti zemích celkem 30 tisíc zaměstnanců. V Česku do skupiny bude patřit hutní podnik Liberty Ostrava, který má s dceřinými společnostmi 6300 zaměstnanců.