Gazprom chce využít snížení napětí na Korejském poloostrově. Přes KLDR by mohl vést plynovod

Ruský plynárenský gigant Gazprom se vrací k myšlence výstavby plynovodu, který by vedl přes KLDR do Jižní Koreje. Reaguje tak na známky poklesu napětí na Korejském poloostrově. Uvedl to náměstek generálního ředitele podniku Alexandr Medveděv. Dodal, že Gazprom je v souvislosti s touto myšlenkou v kontaktu se svými jihokorejskými i severokorejskými kolegy.