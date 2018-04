FlixBus nabídne nové přímé linky do Kodaně a Terstu

Podle mluvčí FlixBusu Martiny Čmielové dopravce plánuje během letošního roku další nové linky do evropských měst. Na začátku dubna německá centrála firmy ohlásila záměr rozšířit dopravu o více než sto tisíc nových spojů po celém světě, což by bylo zvýšení provozu o zhruba 40 procent.

Linka do Kodaně bude odjíždět z pražské Florence vždy ve 20:40 a v dánské metropoli by měla být za 13 hodin. FlixBus na tuto trasu nasadí dvoupatrové autobusy s kapacitou 79 míst, jízdenka bude stát od 729 korun. Dopravce bude jezdit do Kodaně i po skončení hokejového šampionátu, který se bude konat od 4. do 20. května v Kodani a Herningu.

Další novou linkou FlixBusu bude přímé spojení do italského přístavu Terst. Linka povede z Prahy přes České Budějovice a mezi zastávkami budou i nové destinace jako například turisticky vyhledávaná města ve Slovinsku Bled a Lublaň. Stejně jako do Kodaně bude noční linka jezdit denně.

Letos v březnu již dopravce oznámil rozšíření svého provozu z Česka do Chorvatska, když zavedl novou linku z Prahy do chorvatské Slavonie.

