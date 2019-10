Firmové Oscary posedmé: ocenění Český Goodwill má nové laureáty

Z celkového počtu 99 platných nominací, které organizátor projektu, česká poradenská skupina HPCG, letos obdržela od veřejnosti, do finále postoupilo 65 podnikatelů a společností, kterých si lidé váží. V rámci kategorii Osobnost Český Goodwill 2019 byly ještě oceněny firmy STYLE PLUS s.r.o. s 524 a PENDA s.r.o. (Tisknu Levně) s 509 hlasy veřejnosti z celkem došlých 9210 platných hlasů.

O dalších oceněných rozhodovala odborná porota, která v kategorii Tradice zvolila za Firmového Oscara Václava Hamerníka ml., jednatele spol. Hamerník s.r.o., na stříbrné, resp. bronzové příčce, se umístila Ingrid Fuksová, Pekařství Nývlt, a Vladimír Zikmunda, Knedlíky Láznička s.r.o. Kategorii Inovace ovládl Jan Vlachynský za svou společnost Lidi z Baru (Bar, který neexistuje). Stříbro patří Viktoru Hrdinovi a jeho společnosti Utukutu s.r.o., bronz pak Lukáši Klimperovi, Walk free s.r.o. Kategorii Partner opanoval majitel JIPOCAR Group, a.s. pan Petr Prokop. Porota dále ocenila za příkladné jednání se svým okolím pana Tomáše Vojtěcha, FLEXIPAL a.s. a Marka Meitnera, TOURTREND s.r.o. Staro-novou kategorii Mecenáš vyhrála dvojice Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová s projektem Fandi mámám z.s. Na stříbrné příčce se umístila Barbora Povišerová s dobročinným projektem Andělská aukce a na bronzové příčce Lenka Kratinohová, Mickeyho mikrojesle a školka.

Novinkou 7. ročníku je kategorie Made in Czechoslovakia, jež oceňuje firmy, které pokračují v tradičním odkazu, aby šířily dobré jméno, pověst našeho průmyslu i služeb v zahraničí, a díky nimž původní světoznámá značka Made in Czechoslovakia dál žije. Nominovány mohou být jak české, tak slovenské, případně československé firmy. Jejím Firmovým Oscarem se stal Tomáš Dyntar se světoznámou českou whiskey, kterou vyrábí TREBITSCH HOLDING SE. Na stříbrné příčce se umístil ředitel výroby a vývoje společnosti CIUR a.s. Mojmír Urbánek a bronz získal Miroslav Kubík, spolumajitel firmy LOMAX & Co.

Poprvé v historii projektu byla udělena zvláštní cena poroty in memoriam, panu Rudolfu Půlpánovi, zakladateli firmy Ortotechnika a.s., prezidentovi Federace ortopedických protetiků technických oborů, členovi vědecké rady a akreditační komise MZ ČR a manažerovi ortopedické protetiky FOPTO, za jeho celoživotní přínos oboru.

Společnost Madeta a.s. z rukou jejího obchodního ředitele Jana Teplého předala jednomu z finalistů originální cenu v podobě reklamní kampaně na obalech mléka. Tu získal majitel firmy Biogas Bohemia spol. s r.o. pan Karel Jonák.

Vyhlášení a slavnostní předávání Firmových Oscarů proběhlo v pražském Klementinu. Jeho součástí byla oslava 30 let svobody, mezi váženými hosty proto nechyběl český spisovatel a diplomat, který stál u prvních dní svobodného Česka, Michael Žantovský. Hudební doprovod celého večera byl pod taktovkou šéfdirigenta Hudby Hradní stráže a Policie ČR Václava Blahunka, resp. Národního dechového orchestru ČR, na jehož další rozvoj přispěl organizátor a hosté večera několik desítek tisíc korun. Večerem již tradičně provázel Jan Rosák.

Český Goodwill je oceněním pro firmy, kterých si lidé váží, s historií od roku 2013. Pořadatelem ocenění je česká poradenská firma ISO Consulting, člen skupiny HPCG. Nad transparentním průběhem dohlíží světově uznávaná certifikační autorita TÜV SÜD Czech. Mediálními partnery jsou RADIOHOUSE, JCDecaux, Mladá fronta a FTV Prima. Partnery ocenění Český Goodwill 2019 jsou společnosti X Production, LORIKA CZ, Etnetera Group a HELUZ. Spolupořadatelem večera byl Svaz Hudebníků ČR a hostitelem Národní knihovna.