Finemo.cz přichází se žhavou novinkou. Cílí na širokou veřejnost

Firma FINEMO.CZ vznikla teprve před čtyřmi roky. Nedávno získala jako jedna z mála pro svou činnost licenci od České národní banky, což je klíčový předpoklad pro skutečně dlouhodobou a vzkvétající činnost. Kromě už zmíněné Renty se dalším základním kamenem společnosti stane i nový investiční produkt Investiční podíl od FINEMO.CZ.

„Naší snahou je oslovit investory z řad široké veřejnosti,“ říkají spoluzakladatelé firmy Jiří Vránek a Marek Rokoský. „Přicházíme s nabídkou bezpečné investice s garantovaným výnosem až 5,3 procenta ročně podle zvoleného investičního portfolia. Pokud máte volné finanční prostředky, můžete se společně s firmou FINEMO.CZ podílet na výnosech z pohledávek vzniklých ze zpětných hypoték. Investovat u nás můžete již od dvaceti tisíc korun, s investicí nejsou spojeny žádné poplatky,“ vysvětlují.

Společnost očekává, že o její Investiční podíl bude opravdu velký zájem. Ročně by chtěla takto získat finanční zdroje v řádu desítek milionů korun. A očekávání je to reálné – díky výši úrokového výnosu společně s vysokým zabezpečením vzbuzuje Investiční podíl mezi investory značný zájem už teď, přestože byl na trh uveden teprve šestého června. „Vypadá to, že už v prvním měsíci budeme mít několik investorů,“ pochvalují si pánové Vránek a Rokoský.

Budou i portfolia na míru

V nabídce FINEMO.CZ jsou aktuálně dvě portfolia, která se od sebe liší především garantovaným výnosem v případě zpětného prodeje (4,5 procenta p. a., respektive 5,3 procenta p. a.), dobou, po které lze zpětný prodej provést (tři roky, respektive pět let, vždy k výročí vzniku portfolia) a výší podílu na výnosech z pohledávek ze zajištěných úvěrů (50 procent, respektive 60 procent).

„V obou portfoliích jsou namixovány především pohledávky z úvěrů, které jsou zajištěny bytem nebo rodinným domem v Praze, Středočeském kraji či v krajských městech a jejich okolí, jde tak vždy o atraktivní nemovitosti,“ dozvídáme se, „již nyní jsme ale připraveni vytvářet i specifická portfolia na míru pro větší investory, kteří jsou schopni investovat jednotky milionů korun. S těmito investory nastavíme podmínky jejich vlastního portfolia tak, aby vyhovovalo jejich i našim potřebám.“

Mnozí lidé jsou alergičtí na slůvko „až“ v reklamách. „Jak jste došli k výnosu až 5,3 procenta?“ ptám se zakladatelů FINEMO.CZ.

„Chápeme to. Přemýšleli jsme, zda budeme komunikovat výnos od 4,5 procenta, nebo až 5,3 procenta, a chceme tuto komunikaci v našich reklamách dále testovat, nicméně nakonec jsme zvolili číslo větší než pět.

Proč konkrétně 5,3 procenta? V minulosti jsme emitovali dluhopisy FINEMO.CZ, s jejichž prodejem jsme byli spokojeni, ty měly úrokový výnos 5,5 procenta ročně a splatnost 5,5 roku. Investiční podíl je spojen s konkrétním portfoliem a má navíc prvek diverzifikace. Vzhledem k parametrům dluhopisů, mírnému nárůstu úroků na finančním trhu a úrokovým sazbám jiných zajištěných forem investic jsme chtěli sazbu lehce nad pět procent a nakonec jsme zvolili sazbu 5,3 procenta p. a. Věříme, že si obě portfolia najdou své investory,“ vysvětlují zakladatelé.

Nejbezpečnější forma investování

A jak je to s garantovaným ročním výnosem až 5,3 procenta? „Sazba garantovaného výnosu 5,3 procenta platí v případě zpětného prodeje Investičního podílu u jednoho ze dvou aktuálně nabízených portfolií (Finvportf3), nejdříve po pěti letech. U druhého je garantovaný výnos 4,5 procenta, ale už po třech letech (Finvportf2).

Zpětný prodej je možný vždy k výročí vzniku portfolia a je o něj nutné požádat šest měsíců předem, aby se z pohledu likvidity neohrozil chod společnosti FINEMO.CZ. Pokud investor nepožádá o zpětný prodej, dostává vyplacen podíl na výnosech při splacení pohledávek, případně pokud by společnost FINEMO.CZ sama od investora koupila Investiční podíl zpět. V obou případech by byl výnos velmi pravděpodobně vyšší než garantovaná sazba,“ odpovídají.“

Zastavme se na chvíli u možnosti, že FINEMO.CZ od investorů předčasně odkoupí Investiční podíl. V jakém případě by k tomu došlo?

Odkup Investičního podílu od klienta společností připadá v úvahu v delším horizontu, především v případě velkého přítoku dlouhodobých investic do FINEMO.CZ ze strany institucionálních investorů. Nicméně vždy záleží na konkrétní situaci, neboť zdroje od retailových investorů jsou pro společnost i přes větší nákladnost cenné, kvůli vyšší diverzifikaci a snížení rizika likvidity.

V případě FINEMO.CZ jsou investice založeny na podobném principu jako například známé Zonky (P2P platforma). Neinvestuje se však do jednotlivých úvěrů, ale do portfolií pohledávek z úvěrů, které jsou vždy zajištěny zástavním právem ke kvalitním nemovitostem. Jde tedy vlastně o jednu z vůbec nejbezpečnějších forem investování, jaké jsou nyní na trhu.

„Je tomu tak,“ souhlasí zakladatelé firmy, „riziko investora je omezeno zejména na situaci, kdy nedojde k úhradě pohledávek v portfoliu v plné výši, v důsledku opravdu velmi negativního vývoje cen nemovitostí, které slouží k zajištění. To je však jen hypotetická a velmi nepravděpodobná možnost…“