Fast food z dílny MOL. Maďarská skupina otevřela první občerstvení mimo čerpací stanici

„Do konce roku plánujeme v Praze otevřít další pobočku Fresh Corner mimo naši běžnou prodejní síť,“ uvedl Tomáš Lux z MOL Česká republika. Dodal, že firma zavede občerstvení Fresh Corner na všech stanicích MOL do roku 2019 a do roku 2020 na většině původních stanic Pap Oil, které MOL vlastní.

Skupina MOL má v Česku 306 benzinových pump. Do čerpacích stanic skupiny v Česjz patří stanice MOL, stanice Pap Oil a jedna stanice značky Slovnaft. Na začátku letošního května firma oznámila, že přemění většinu ze 114 čerpacích stanic značky Pap Oil v Česku na MOL. Přejmenování by mělo být dokončeno do konce roku 2020. Generální ředitel MOL Česká republika Richard Austen již dříve odhadl, že přeměna pump bude firmu stát zhruba půl miliardy korun.

Jedničkou tuzemského trhu čerpacích stanic je Benzina z holdingu Unipetrol, která má 406 stanic. K plánům na možný rozvoj svého občerstvení mimo čerpací stanice se dnes firma blíže nevyjádřila. „Se 406 obslužnými místy jsme největší kavárnou v České republice a svou vedoucí pozici chceme nadále posilovat. V současnosti máme občerstvení Stop Cafe na 235 stanicích a do konce roku plánujeme mít 270 takto vybavených stanic,“ řekl pouze mluvčí Benziny Pavel Kaidl.

Rohlíky s vůní benzínu: na zákazu prodeje o svátcích profitují pumpaři

Analytik finančně-poradenské společnosti Chytrý Honza Karel Kotoun vnímá aktivitu MOL pozitivně, spíše než o strategický tah ale podle něj jde o další marketingový výdaj. „Tato strategie jde opačným směrem, než například síť Shell, která začala spolupracovat s Costa Coffee právě za účelem přilákání zákazníků do svých čerpacích stanic. MOL jde cestou budování své vlastní značky a doufá, že to zákazníci ocení,“ uvedl.

Strategie firmy je podle něj založena na rozmachu kaváren všeho druhu. „Nicméně z firemního hlediska se ne vždy vyplácí. Příkladem je kavárna ČSOB Inspirace v centru Prahy na Jungmannově náměstí, která po pár letech fungování skončila,“ podotkl.

Podle hlavního ekonoma Cyrrus Lukáše Kovandy budou krok MOL pravděpodobně dříve či později následovat další sítě pump v Česku. „Například v Německu je stírání hranic mezi oběma segmenty, tedy mezi segmentem čerpacích stanic a segmentem kaváren nebo maloobchodního prodeje potravin, jasně patrný už dnes,“ dodal.

