Exportéři mají strach z divokého brexitu. Odmítnutí dohody považují za špatnou zprávu

Exportéři přesto podle Daňka věří ve vítězství zdravého rozumu. „Věříme, že alespoň dojde k oddálení termínu (odchodu Británie z EU) 29. března na léto a koupíme si trochu času na dořešení celé záležitosti,“ řekl.

Za trochu ostudné označil to, že se britští politici za dva roky nedokázali dohodnout. „Je to špatná zpráva pro celou Evropskou unii. Zatím nevíme, co britský parlament chce. Víme, co nechce. A o to těžší to bude,“ uvedl Daněk.

Nadále podle něj trvá tendence, že čeští exportéři kvůli obavě z vývoje po brexitu do Británie méně vyvážejí a velmi zvažují své rozvojové aktivity na britských ostrovech. Připomněl, že Británie se v objemu českého exportu do jednotlivých zemí propadla z dřívějšího čtvrtého místa na páté. Za prvních devět měsíců loňského roku klesl český export do Británie o 4,6 procenta na 154 miliard korun.

