Země krás, které si musíte najít. Pod Kavkazem, na pomezí Evropy a Asie

Gruzie bude jednou z prvních zemí, která se otevře turistům po pandemii covidu-19. Místní turistické služby začnou fungovat už 15. června a zahraniční turisty chtějí přivítat od 1. července.

Cestovní ruch patří mezi nejdůležitější hnací síly gruzínské ekonomiky a pomůže usnadnit další ekonomický rozvoj země po pandemii.

„Na základě dvoustranných jednání vytvoříme bezpečné koridory na pozemních hranicích se sousedními zeměmi, které jsou pro nás turisticky zajímavé. Rozhovory již začaly a staneme se jednou z prvních zemí, která bude přijímat turisty ze zahraničí,“ prohlásil gruzínský premiér Giorgi Gacharija.

Slíbil také osvobození firem v cestovním ruchu od placení daní z nemovitosti v roce 2020 a dotování plateb za půjčky ve výši až 1,3 milionu eur – z toho 80 procent pro hotely s obratem 5,7 milionu eur a méně.

Více informací o nejen o exportních příležitostech naleznete na webu zahraniční kanceláře CzechTrade Ázerbájdžán a Gruzie

Gruzie dosud (k 11. 5. 2020) oznámila 623 případů onemocnění koronavirem a devět úmrtí osob s tímto onemocněním, což je jeden z nejnižších výskytů v Evropě.

V září 2020 se v Gruzii uskuteční setkání ministrů několika desítek zemí pod záštitou UNWTO (Světové organizace cestovního ruchu OSN) o budoucích vyhlídkách cestovního ruchu. Generální tajemník UNWTO Zurab Pololikašvili přivítal plány proti krizi a na oživení cestovního ruchu, předložené vládou Gruzie. Během videokonferencí ocenil úspěšnou zkušenost země v boji proti koronaviru, tak poskytování služeb občanům v karanténních zónách i vytyčení zelených zón v turistických letoviscích. „Tuto konkurenční výhodu Gruzie určitě využije,“ řekl.

Gruzie zůstává ve stavu nouze do 22. května, do té doby platí zákaz nočního vycházení, uzavřeny jsou obchody a restaurace, omezena veřejná doprava a shromažďovat se mohou pouze tři osoby. Ale 11. května se omezení začala postupně uvolňovat v hlavním městě Tbilisi, 14. května v Rustavi. Už minulý týden byla povolena doprava do měst Batumi a Kutaisi.

Bezpečné hotely a další turistické oblasti, které nebyly zasaženy infekcí, se vyznačí jako zelené zóny. To je samostatný projekt, zvýrazňující bezpečná místa po celé zemi, nabízející konkrétní výhody na mezinárodní úrovni. Bezpečnost je pro Gruzii na prvním místě, proto je důležité, aby ubytovací i stravovací zařízení odpovídala mezinárodním standardům. Úřady začnou v nejbližších dnech s certifikací zařízení, která se otevřou nejprve domácím a poté i zahraničním návštěvníkům.