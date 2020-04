V programech COVID si podnikatelé mohou půjčit bezúročně. Pomoc dostanou i pražské firmy

Na pomoc firmám poškozeným důsledky koronaviru stát připravil tři programy bezúročných půjček. První přinesl rychlou bezprostřední pomoc, druhý větší podporu na tři roky. Třetí program má pomoci firmám z Prahy.

Výraz covid se v uplynulých týdnech objevoval v médiích obvykle ve velmi negativních souvislostech. V názvu třech nových programů státní Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) ale má pro jednou dobrou konotaci. Firmám postiženým důsledky pandemie přináší možnost půjčit si bez úroku a se zárukou státu.

V prvních dubnových dnech se zájem upíral na záruční program COVID II. Jen v prvním kole do něj ČMZRB přijala 5900 kompletních žádostí v objemu 19 miliard korun. „Zájem o program byl opravdu extrémní. To potvrzuje jeho výjimečný přínos pro živnostníky a malé a střední podniky,“ uvedl Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB. Pro velký zájem banka nabídla šanci dalším žadatelům. „Živnostníci a podnikatelé, kteří nestihli svou žádost podat, se mohou přihlásit v druhém kole. To spouštíme 20. dubna,“ informoval Jirásek.

Program je určen podnikům s méně než 250 zaměstnanci a ročním obratem pod 43 milionů eur. O podporu nejčastěji zažádali malí a střední podnikatelé napříč téměř všemi obory, například ze stavebnictví, strojírenství, textilního průmyslu, restaurací, turistických služeb, obchodu, dopravy i dalších oborů.

V rámci programu bude ČMZRB ručit za úvěry komerčních bank, a to až do 80 procent jejich výše, a přispívat na úhradu úroků. Ručit za úvěry bude po dobu tří let.

Stát zaplatí místo žadatele až milion korun

Program funguje v klasickém záručním režimu. Zájemce si požádá o provozní úvěr v bance, se kterou je zvyklý spolupracovat. Upozorní ji, že chce využít záruční program COVID II, a následně požádá ČMZRB o záruku. Ta se zaručí provozními úvěry až do výše 15 milionů korun s tím, že bude přispívat na úroky.

Mechanismus je nastaven tak, aby velká část žadatelů dosáhla na bezúročný nebo téměř bezúročný úvěr. U úvěrů do půl milionu korun proplatí ČMZRB úroky do výše až sto padesát tisíc. U úvěrů mezi půl milionem až milionem proplatí až dvě stě tisíc korun. U vyšších úvěrů platí pro příspěvek na úroky strop jednoho milionu korun.

Program je samozřejmě zajímavý i pro soukromé banky, protože je pro ně v době hospodářského útlumu novou šancí na byznys a zároveň mají spolehlivého ručitele v podobě státem vlastněné ČMZRB. Nejčastěji o podporu dosud žádali klienti Komerční banky, ČSOB, České spořitelny, Raiffeisseinbank, UniCredit Bank, Oberbank, Moneta Money Bank a Sberbank.

Pomoc mají dostat i pražské firmy

Program navázal na COVID I, jehož smyslem byla rychlá bezprostřední pomoc podnikatelům v nejkritičtější fázi krize. Rozsáhlejší COVID II ale bohužel nemohou využít firmy z Prahy, protože jsou na něj použity peníze ze strukturálních fondů EU, což Prahu vylučuje. ČMZRB proto chystá COVID III, který bude zaměřen naopak právě na firmy, které realizují své projekty v hlavním městě. Parametry programu by měly být velmi podobné jako u COVID II.

