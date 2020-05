Stát začal vyplácet podnikatelům miliardy a chystá další pomoc

Na podporu firem a živnostníků v době koronaviru přicházejí další programy. Ke kompenzačnímu bonusu, ošetřovnému, odpouštění sociálního a zdravotního pojištění, kurzarbeitu či bezúročným půjčkám jde do hry i 50procentní úhrada nájemného za provozovnu či dotace pro startupy zaměřené na zdravotnické inovace.

Opatření na pomoc firmám a živnostníkům v době epidemie koronaviru nabírají rychlost. Prostřednictvím programu Antivirus nebo kompenzačního bonusu už podnikatelé dostali miliardy korun. A chystají se další formy pomoci.

Příspěvek na nájemné může dostat až 200 tisíc podnikatelů

Další pomoc půjde zřejmě na nájmy podnikatelů. Těm, na něž dopadla pandemie koronaviru a přijatá nařízení, by stát za období od 1. dubna do 30. června mohl uhradit polovinu nájemného za provozovny. Záměr dotačního programu COVID – Nájemné už posvětila vláda a teď je ve schvalovacím legislativním kolečku. „Aktuální záměr počítá s tím, že participovat bude 50 procent stát, 30 procent pronajímatel a 20 procent nájemce. Vše bude samozřejmě dobrovolné. Pokud pronajímatel nepřistoupí na tuto variantu, tak stát částkou nepřispěje,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

I když prodejny otevřou na konci května, měly by mít možnost o podporu žádat. „A to nejen proto, aby se podpora dobře počítala a její administrace a vyplácení bylo co nejrychlejší, ale především proto, že prodejny, které jsou otevřeny v prvních fázích rychleji než jiné, i následně po otevření trpí nedostatkem poptávky ze strany zákazníků,“ vysvětluje náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková.

Maximální podpora na nájemné za dočasně zavřenou provozovnu by měla být 20 milionů korun na jednoho nájemce

Předpokládá se, že se o podporu přihlásí 150 až 200 tisíc podnikatelů, pro které má stát připraveny čtyři miliardy korun. Podpora v programu COVID – Nájemné by se s ohledem na pravidla Evropské komise měla poskytovat maximálně do výše 20 milionů korun na jednoho nájemce. Zavřít provozovny muselo na 200 tisíc podnikatelů kvůli koronaviru 12. března.

Na kompenzační bonus šlo už přes deset miliard korun

Co se týče kompenzačního bonusu pro OSVČ, Finanční správa ke 4. květnu vyřídila více než 440 tisíc žádostí. Celková suma zadaná příkazem České národní bance byla 10,7 miliardy korun.

Z programu Antivirus, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí, šlo na pomoc zaměstnavatelům a zaměstnancům k počátku května téměř 2,3 miliardy korun. I díky této podpoře se podařilo zachovat víc než 330 tisíc nejohroženějších pracovních míst. K 5. květnu se do programu přihlásilo téměř 50 tisíc firem a 97 procent z nich už má s Úřadem práce ČR podepsanou dohodu.

O ošetřovné si do konce dubna zažádalo na 70 tisíc OSVČ

Na „ošetřovné“ pro OSVČ přišly během dubna na MPO žádosti celkem od 68 tisíc žadatelů, z toho jen v posledních dnech před ukončením 1. výzvy z dotačního programu jich bylo 10 tisíc. „K 5. květnu MPO schválilo 50 tisíc žádostí, jen tři tisíce žádostí zamítlo a zbývajících 15 tisíc žádostí vrátilo kvůli chybám, na opravu či doplnění. Na ošetřovném OSVČ bylo dosud vyplaceno zhruba 300 milionů korun,“ říká Silvana Jirotková.

Pomoc získal hotel i výroba válců

Velký zájem je i o bezúročné půjčky zaručené státem. „V rámci programů COVID I, II a COVID Praha byla k 11. květnu schválena podpora pro 1340 živnostníků, malých a středních podnikatelů v objemu zhruba 8 miliard korun,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

Bezúročný úvěr COVID I získala například firma Skanzen Modrá, která provozuje Hotel Skanzen u Uherského Hradiště. Finance jí pomohou překlenout období, kdy nemohla mít hosty, protože musí mít zavřeno. Podpořena byla třeba také společnost Stránský & Petržík, pneumatické válce. Jde o rodinnou strojírenskou firmu z Bílé Třemešné u Dvora Králové nad Labem, které bezúročný úvěr pomůže s úhradou provozních výdajů. Z COVIDU II podpora nejčastěji putuje do maloobchodu a velkoobchodu, průmyslu, stavebnictví, stravovacích a ubytovacích služeb, dopravy či na zdravotní a sociální péče.

COVID III s lehčí administrativou Dalším programem na pomoc podnikatelům je COVID III, který je určen pro firmy s až 500 zaměstnanci. Nová legislativa EU umožní pro státní podporu jednodušší podmínky. Podpořený podnikatel bude jednat pouze se svou úvěrující bankou, pokud ta projeví zájem se programu COVID III účastnit.



Bude na něj alokováno 150 miliard korun. To znamená, že ČMZRB bude moci zaručit úvěry až v objemu 500 miliard korun a podpořit tak kolem 150 tisíc OSVČ a podniků zaměstnávajících až 500 zaměstnanců.

Dotace se zaměří na výrobce zdravotních pomůcek

Na začátku května začalo MPO přijímat žádosti o dotace v programu Technologie COVID-19. Jen první den se zaregistrovalo 85 projektů s celkovou požadovanou dotací 410 milionů korun. „Z programu se přímo podpoří růst a posílí konkurenceschopnost malých a středních podniků, které vyrábějí zdravotnické prostředky a prostředky osobní ochrany, nebo likvidují infekční odpad,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha.

Na podporu projektů v oblasti inovací a moderních technologií MPO mimo jiné vyhlásilo výzvu v programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti covid-19. „Podporu díky splnění stanovených kritérií už získal například projekt firmy 3Dees Industries na 3D tisk polomasek, které tvoří „tělo“ respirátoru z dílny ČVUT, nebo výroba ochranných membrán z nanovlákna od společnosti InoCure,“ uvádí náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

PDF verze květnového čísla magazínu Český export a podnikání ke stažení