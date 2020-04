Spojujeme Česko. CzechInvest spustil platformu, kde mohou firmy nabízet pomoc státu i sobě navzájem

CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zdravotnictví a Svazem průmyslu a dopravy ČR spustil platformu Spojujeme Česko, kde mohou firmy v sekci CoVpoint nabídnout své produkty a služby státu nebo dalším společnostem. Zároveň mohou poptávat pomoc od ostatních firem. Cílem platformy je pomoci v boji proti covid-19, a to především po ekonomické a podnikatelské stránce. Jakékoli produkty, služby nebo technologie, které mohou významným způsobem přispět ke zvládnutí pandemického šíření viru covid-19, jsou vítány.

Platforma vznikla jako reakce na novou situaci, která vytváří zcela nové potřeby a kapacity, a to jak na straně státu, tak na straně trhu. Její misí je vytvořit přehledné místo, kde mohou firmy jednoduše nabídnout či požádat po pomoc.

Filtry do nových ochranných polomasek s FFP3 dodává Výzkumný a vývojový ústav Sigma

Specializovaný tým, který za platformou stojí, se zároveň snaží spojovat současnou poptávku a nabídku firem tak, aby byla vzájemná spolupráce co nejefektivnější a pomohla zmírnit dopady této situace.

Zapojilo se už na tisíc firem

Nejčastějším artiklem jsou nyní roušky, respirátory, desinfekce či ochranné obleky. Objevují se ale i další potřeby, jako jsou například tlakové lahve nebo lůžkoviny. Vedle zdravotnických pomůcek se objevují nabídky logistických, IT či konzultačních služeb, průmyslové výroby, a lidských zdrojů. „Od 25. března, kdy jsme platformu spustili, se do ní registrovalo nebo zapojilo na tisíc firem. A toto číslo každým dnem roste, zájem je obrovský. Náš tým funguje tak, že jednotlivé subjekty propojuje případ od případu. Je to v současné době efektivnější způsob než otevřené tržiště, které bychom výhledově také rádi spustili. Individuální přístup nám však umožňuje odhalit případné duplicity nebo podvodné nabídky, které se zde bohužel také objevují,“ říká generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

Díky platformě Spojujeme Česko se dostaly jednorázové rukavice od firmy DVL import ke Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých

Vznik masek s FFP3 a distribuce rukavic psovodům

Prvotním impulsem pro vznik platformy bylo pomoci státu vyřešit nedostatek ochranných pomůcek. Svaz průmyslu a dopravy ČR, stejně jako další státní subjekty, ale zaznamenal jak velkou nabídku, tak i poptávku firem, proto se služba rozšířila a pomáhá zprostředkovat i přímé kontakty v rámci nových dodavatelských řetězců, které se objevují v reakci na současnou situaci. Funguje tedy i jako B2B. Specializovaný tým je zároveň ve spojení s různými asociacemi, například s platformou Pomahame2020, kterou založila Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků.

Na platformě Spojujeme Česko mohou firmy vkládat své nabídky i poptávky materiálu a služeb, stejně jako se mohou stát partnery portálu se svým projektem

Za jeden z největších úspěchů nově vzniklého týmu a celé platformy lze považovat pomoc CzechInvestu při urychlení certifikace pokročilého respirátoru, který ve druhé polovině března představil Český institut informatiky, robotiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT), a propojení s výrobcem externích filtrů, tradiční českou firmou Sigma výzkumný a vývojový ústav Lutín, která splnila přísné požadavky na certifikaci ochranné polomasky CIIRC RP95-3D s nejvyšším stupněm bezpečnosti FFP3. Dalším příkladem dobré praxe je propojení Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR s firmou DVL import, která organizacím, jejichž psovodi neměli rukavice, dodala bezplatně 300 kusů jednorázových rukavic.

Vedle projektu CoVpoint na platformě Spojujeme Česko funguje také celá řada dalších užitečných, ať už státních nebo soukromých iniciativ, například koordinace dobrovolníků pomuzeme.si, Pomoc sousedům, Nákup bezpečně od Rohlik.cz, #damerousky, Chatbot Anežka nebo Sbazar.cz za účelem vzájemné pomoci v boji proti koronaviru.