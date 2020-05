Šance pro české exportéry. Je čas spustit e-shopy v čínštině, radí agentura CzechTrade

Českým firmám zkomplikovalo obchod s Čínou zrušení jarních veletrhů i pokles spotřebitelské poptávky. Číňané méně utrácejí ve strachu z vývoje pandemie. I s ohledem na současné komplikace při cestování do země je třeba víc než kdy předtím posílit obchod ve virtuálním prostředí.

V severní Číně se situace normalizuje a koronavirus není hlavní zprávou dne. Výroba již běží v normálním režimu, to stejné lze říci o obchodech. V Pekingu se otevírají nákupní centra, turistické pamětihodnosti i restaurace, pouze probíhají plošné kontroly teploty návštěvníků. Dochází i k obnově leteckého spojení Pekingu se světem. Z osmi evropských měst (včetně například Vídně a Varšavy) jednou týdně do Pekingu už znovu létají přímé linky.

Stejně tak v ekonomicky silné oblasti Kanton a ve městě Šanghaj jsou již téměř všechny firmy zpátky v provozu a situace je stabilizovaná, nicméně řada zaměstnanců stále pracuje z domova. Spotřebitelská poptávka zůstává do jisté míry utlumena, neboť strach čínských spotřebitelů z možné nákazy virem či ztráty zaměstnání je poměrně velký. Nejvíce byly zasažené menší firmy z cestovního ruchu, pohostinství, ubytování a letecké dopravy, zvláště zde dochází k propouštění zaměstnanců a zavírání společností.

I v regionu okolo města Čcheng-tu je většina firem zpátky v provozu, nicméně je stále možné vnímat jistou paralýzu. Odvětví, jež zaznamenalo obrovský boom, je e-commerce. Firmy, které byly zvyklé prodávat v kamenných prodejnách či na veletrzích a jiných propagačních akcích, se teď snaží prezentovat pomocí aplikace TikTok a zakládají e-shopy.

Po příletu je povinnost jít na 14 dní do karantény

Čeští vývozci mají stále šanci exportovat, nicméně situace je složitější než obvykle. Jedním z důvodů jsou komplikace při samotné cestě do Číny, neboť země značně omezila vydávání víz. Další komplikací je povinná 14denní karanténa po příletu. České firmy zaujaly opatrnější postoj a pozorují, jak se situace vyvíjí, případně se snaží skrze kanceláře CzechTrade zmapovat trh a nalézt kontakty na nové obchodní partnery.

Méně piva, méně skla

Zrušení veletrhů bylo zásahem do marketingového plánu některých firem, přišly tak o možnost se prezentovat velkému množství lidí a nalézt zákazníky. Stejně jako v České republice došlo i v Číně během epidemie k uzavření restaurací, do nichž také české firmy dodávaly své produkty, zejména pivo. Značnému poklesu poptávky čelí též ty české společnosti, které prodávají v Číně spotřebitelské produkty, jako je sklo.

Bude se zřejmě měnit forma exportu. Ubude masových akcí s osobní účastí a maximum aktivit se přesune do virtuálního prostředí. České firmy by se na tento trend měly připravit a investovat nyní do kvalitní prezentace v čínštině na svých webových stránkách, případně do svého vlastního e-shopu či virtuálního showroomu.

Autoři jsou pracovníky zahraniční kanceláře CzechTrade v Číně

