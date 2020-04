Roušky chceme šít, dokud bude potřeba, říká Radek Čapka z nábytkářské firmy Böhm

Na epidemii nového typu koronaviru zareagovala také jihlavská firma Böhm. Ta už v půli března pozastavila výrobu nábytku a rozhodla se pomoct šitím roušek. „Nyní vyrobíme denně až 300 kusů,“ říká jednatel společnosti Radek Čapka.

V současnosti jste se zaměřili na šití roušek. Výrobu sedaček jste utlumili?

Ano, jejich výrobu jsme v podstatě pozastavili a věnujeme se primárně rouškám. V současné době máme na nábytek několik objednávek, ale po domluvě s odběrateli jsme posunuli výrobní termíny a rozhodli jsme se pomoci s tím, co je aktuálně nejvíce potřeba. Jsme rádi, že většina našich partnerů měla proto toto gesto pochopení a podpořili nás.

Jak vznikl nápad s šitím roušek?

Nápad vznikl po impulzu v médiích a na sociálních sítích nemocnic, charit a dalších organizací, kde jsme se dozvěděli, že je nedostatek roušek jak pro personál, tak pro pacienty.

Kolik roušek denně vyrobíte?

Zpočátku jsme se dostávali na číslo kolem 150 kusů za den, ale musím pochválit své kolegy, kteří jsou velmi šikovní a roušek nyní zvládáme až dvojnásobek, tedy kolem 300 kusů denně. Někteří kolegové šijí roušky i po práci ve svém volném čase a posílají je všude tam, kde je potřeba. Za to si jich nesmírně vážím.

Společnost Böhm Böhm – pohodlí na úrovni. To je motto jihlavského výrobce čalouněného nábytku s tradicí od roku 1993. Firma je součástí skupiny Wood-Forest Group a specializuje se zejména na výrobu luxusních sedacích souprav a křesel, kterými vybavuje nejen koncové zákazníky, ale i pobytová zařízení. V současné době rozšiřuje sortiment také o postele a řadu doplňků. Nejnovějšími z nich jsou roušky.

Kde roušky pomáhají?

Primárně zásobujeme Kraj Vysočina, který roušky dále distribuuje do nemocnic a charitativních organizací. Roušky jsme dodali i do několika obchodů s potravinami, lékařům, dále také dalším organizacím i jednotlivcům.

Kolik zaměstnanců je do toho zapojeno?

Musím říct, že výroba roušek nás ve firmě semkla. Zapojili se v podstatě všichni – od technologa přes čalouníky a účetní až po řidiče.

Na jak dlouho šití roušek plánujete?

Roušky chceme šít, dokud bude potřeba a bude o ně zájem.

Potřebovali jste na to pořídit nějaké speciální vybavení?

V naší výrobě jsme měli všechno vybavení, které bylo potřeba. Jediné, co bylo potřeba zajistit, byl dostatek vhodného materiálu k výrobě.

Ten je ale v současnosti víceméně vyprodaný. Vy jste začali šít v době, kdy ještě bylo všeho dostatek?

Nápad k výrobě roušek přišel v neděli 15. března a následující den jsme roušky začali ihned šít. V této době bylo zatím vhodného materiálu k výrobě dostatek. Oslovili jsme naše dodavatele a materiál jsme si dopředu zamluvili v dostatečném množství. Později dodal materiál i Kraj Vysočina, pro který jsme začali roušky primárně vyrábět.

Jen pro zajímavost, tušíte, kolik metrů látky už jste spotřebovali?

Zatím jsme spotřebovali přibližně 270 metrů látek různé šíře a různých barev.

Firmě KARO zeslábla italská konkurence Že pandemie nemusí znamenat útlum výroby, ale naopak příležitost pro zvýšení tržního podílu v zahraničí, to naznačuje příklad výrobní skupiny KARO z Boršova u Jihlavy. Ta vyváží výrobky z buvolí a hovězí kůže. Je jediným výrobním podnikem svého typu na sever od Alp a její konkurenci tvoří převážně firmy ze severní Itálie.



„Aktuální pandemie však tamní podniky významně ochromila a výrobci nábytku po celé Evropě tak musejí řešit nepříjemné výpadky dodávek opracovaných kůží. Společnost KARO v současné době zaznamenala výrazný růst poptávky od evropských výrobců, kteří si uvědomili nutnost regionální diverzifikace dodavatelů. Skupina tak vlivem koronaviru posílila svoji pozici na trhu,“ oznámila společnost už v druhé půli března.

Jak koronavirus ovlivnil vaši firmu?

Aktuální situace nás ovlivnila velice negativně, jelikož kvůli nařízení vlády máme zavřené naše i partnerské prodejny po celé České republice a na Slovensku, z toho plyne menší objem zakázek. Objevují se nám také drobné problémy s dodávkami materiálu, zejména ze zahraničí.

S jakými změnami a následky krize počítáte do budoucna?

Musíme zatím počkat, jak se celá situace vyvine. Nejsme úplně schopni odhadnout, co nás ještě všechno čeká. Následně přizpůsobíme chod firmy dané situaci. Chceme se však vrátit do stavu z minulého roku, opět zaplnit na maximum výrobní kapacity a tím dohnat vzniklou ztrátu, jakmile to bude možné.

Jakým způsobem se podle vašeho názoru aktuální stav podepíše na nábytkářském průmyslu celkově?

Věřím, že se současný stav podaří přečkat a po otevření prodejen se zákazníci opět vrátí. Samozřejmě všichni výrobci nábytku zaznamenají citelnou ztrátu oproti předkrizovému stavu, ale jelikož jsem životní optimista, tak věřím, že zákazníci budou chtít podpořit české výrobce a pomohou nám tuto ztrátu minimalizovat.

CzechTrade zavedl bezplatné asistence pro české podnikatele. Plánujete těchto služeb využít?

Jako společnost závislá na exportu vnímáme tento krok velice pozitivně. Služeb CzechTrade bychom využili i za normálních podmínek, nicméně velice oceňujeme, že se agentura rozhodla flexibilně reagovat na současnou situaci.

S agenturou CzechTrade spolupracujeme již nějakou dobu. Nebýt koronaviru, tak jsme teď byli na akci setkání s obchodními zástupci v Rakousku, kterou organizuje místní kancelář. Díky této spolupráci se nám otevírají další obchodní příležitosti. Rádi bychom v budoucnu posílili náš export a určitě k tomu plánujeme služby agentury CzechTrade nadále využívat.

PDF verze dubnového čísla magazínu Export a podnikání ke stažení