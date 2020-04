Online semináře, help linka i pomoc s odběrateli. CzechTrade posiluje služby vývozcům

Agentura CzechTrade nabídla po čas trvání pandemie služby exportérům zdarma a přináší spoustu novinek. Zájem firem, které se snaží udržet svůj zahraniční byznys, je mimořádný. Oproti loňsku se téměř zdvojnásobil, říká generální ředitel agentury Radomil Doležal.

CzechTrade zareagoval rychle na novou situaci v době koronaviru. Co nabízíte za novinky?

Všechny exportéry určitě potěší, že až do konce září budou naše služby bezplatné. V těžké době je přitom zájem vývozců o naši pomoc obrovský. Jen v březnu se poptávka firem po individuální spolupráci s našimi zahraničními kancelářemi v meziročním srovnání téměř zdvojnásobila. A od zavedení bezplatných služeb evidujeme přes 350 nových zakázek. Situace není pro exportéry lehká, ale jejich chuť vyvážet nezmizela. Podat jim pomocnou ruku je pro nás samozřejmostí.

Jak byste jim doporučil postupovat?

Důležité je, aby zůstali v kontaktu se svými zahraničními odběrateli. V tom se mohou spolehnout na naše kolegy v zahraničních kancelářích, kteří jsou profesionálové na svém místě. Jsou vstřícní a flexibilní, což je o to cennější právě teď v neobvyklé situaci, která přišla s koronavirem. Mohou nyní vypomoci jako spolehliví zástupci českých firem přímo na místě, když sami podnikatelé momentálně nemohou do světa vycestovat. Můžeme být takovou prodlouženou rukou vývozců celkem v 58 zemích, kde máme zastoupení. Veliký zájem exportérů ukazuje, že jsme se trefili do jejich apetitu a potřeb.

Jaké další aktivity byste v pomoci proti důsledkům pandemie zmínil?

Už od 16. března funguje celostátní informační linka 1212, do jejíhož provozu je zapojeno také 13 našich pracovníků. Linka slouží jako základní rozcestník pro dotazy souvisejících s koronavirem. Informace o pomoci najdou podnikatelé také na webu CzechTrade a na stránkách portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz, kde neustále rozšiřujeme zprávy o stavu pandemie ve světě i o různých formách pomoci podnikatelům. Od konce března mohou čtenáři využít na těchto stránkách také chatbot. Jde o program, který simuluje lidskou konverzaci nebo chatování skrze umělou inteligenci a pomáhá tazatelům s nalezením odpovědi.

Velký ohlas vzbudily online exportní semináře. Jak fungují?

Kvůli omezení pohybu i zákazu setkávání většího počtu osob si teď byznysmeni logicky zvykají ledacos vyřešit po internetu – třeba formou online konferencí. Rozhodli jsme se jít v tom exportérům naproti. Exportní semináře, které byly už dříve velmi populární, jsme přenesli do online podoby. Hned první webový seminář, který se zaměřil na Německo jako na nejdůležitějšího obchodního partnera, byl během pár dní plně obsazen. Limit byl 90 účastníků. Pro velký zájem ho tedy budeme opakovat 23. dubna.

Ředitel kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu Adam Jareš se s touto formou semináře popral velmi dobře. Udržel pozornost posluchačů až do konce a v živém přenosu odpovídal na dotazy. Výhodou těchto seminářů je, že lze využít všechny technické možnosti. Vedle prezentace samotného lektora je samozřejmostí promítání různých webových stránek, dokumentů, grafů a dalších informací. Účastníci nejsou jen pasivními posluchači, ale aktivně se zapojují – otázky kladou prostřednictvím chatu nebo napřímo přes mikrofon. Stejné oblibě se těšil i náš druhý seminář o Kazachstánu a Kyrgyzstánu.

Chystají se online semináře zaměřené na další země?

Už v nadcházejících dnech to budou semináře o státech Latinské Ameriky a Skandinávie. Na květen připravujeme například Velkou Británii, Francii, Mexiko, Belgii, Itálii nebo Španělsko. Pro CzechTrade jsou tyto semináře novou zkušeností, ale podnikatelé je vítají. Snažíme se hledat mimo osvědčené formy i ty nové.

Jak identifikujete, co aktuálně vývozci nejvíc potřebují?

Pravidelně zjišťujeme potřeby českých exportérů a podle toho naše služby přizpůsobujeme. V blízké době chystáme nový a důkladný průzkum, který nám dá o jejich potřebách v době koronaviru další tvrdá data. I nadále chceme být firmám oporou a spolehlivým zastoupením v zahraničí.

