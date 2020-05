Ivan Nikl z CzechTrade: Pandemie vyřadí mnoho hráčů z trhu. Vietnam hledá nové dodavatele

Příchod koronaviru ustál Vietnam lépe než jiné státy, kvůli výpadkům dodávek z Číny nebo Jižní Koreje ale hledá nové partnery, zejména v automobilovém nebo nábytkářském průmyslu. „Bude chtít diverzifikovat své dodavatele, čímž se otevírají dveře i pro české exportéry,“ říká ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Ho Či Minově Městě Ivan Nikl.

Vietnam se dohodl s EU na postupném snižování cel. Kdy čeští exportéři změnu reálně poznají?

Vietnam právě projednává ratifikaci dohody. Po jejím zavedení, předpokládáme v červnu, poznají změny prakticky všichni čeští vývozci. Administrativa i celý proces vzájemného obchodu budou jednodušší. Celní změny poznají především ti, kteří vyvážejí stroje a textil, neboť tato odvětví budou od cla bezprostředně osvobozena.

Téměř polovina farmaceutických výrobků bude od cla osvobozena okamžitě, zbylá část po sedmi letech. Automobily a motocykly ale musejí počítat se sedmi až deseti lety. Ostatní obory se dočkají v rozmezí tří, pěti, sedmi a deseti let. Evropští exportéři se také budou moci zapojit za lepších podmínek do soutěží o vládní zakázky.

Jak by se dal charakterizovat přístup Vietnamu k řešení problému s koronavirem?

Přístup byl včasný, selektivní a účinný. Vietnam podchytil situaci brzy a s první vlnou si dobře poradil. Tehdy se podařilo vyléčit všech 16 nakažených. Nicméně počátkem března přišla druhá vlna, kterou přivezli turisté přijíždějící z Evropy. Následně vláda a týmy odborníků nařizovaly restrikce a Vietnam uzavřel hranice. Dílčí kroky nechal v dikci provincií a větších měst, přičemž oblasti byly roztříděny podle stupně rizika.

Zdá se, že opatření zafungovala, protože během necelého měsíce Vietnam dostal situaci pod kontrolu a celkový počet nakažených byl nižší než tři stovky. Nové případy přibývají v klesajícím trendu, převážně okolo Hanoje, která je momentálně nejrizikovější.

A jak koronavirus poznamenal ekonomiku?

Oproti ostatním zemím byla zasažena o poznání méně. Otevřeny jsou nezbytné obchody, potraviny jsou k dostání v běžném množství, výroba běží. Firmy svou činnost uzavíraly hlavně dobrovolně, řada z nich přešla na home office.

Některé obory zažily dokonce nejlepší období. Například výroba zdravotnického materiálu a technologií, přepravní služby nebo e-commerce. Vláda nadále předpokládá, že pro tento rok dodrží řadu socioekonomických cílů. Samozřejmě jako všude jinde krize dopadá nejvíce na turismus a aerolinky.

To se týká i přímého leteckého spojení mezi Prahou a Hanojí. Sotva bylo letos zprovozněno, záhy přišlo rušení letů. Jaká je budoucnost tohoto projektu?

Společnost Bamboo Airways, která měla spoj zprostředkovávat, do projektu investovala značné peníze, především do nákupu letadel. První let, který realizovala 25. března na trase Hanoj–Praha, byl repatriační. Vyjednala ho ambasáda v Hanoji a bohužel šlo zatím o ojedinělý případ.

Vietnamská vláda začíná pouštět pár mezistátních letů, nicméně uzavřené hranice a omezení vstupu do Vietnamu hodlá uvolňovat pozvolna. Bamboo Airways nyní nabízí lety od 3. června. Vše bude samozřejmě záležet na tom, jak se situace okolo pandemie ve Vietnamu i v Evropě vyvine.

Na co by se podle vás mohli exportéři ve Vietnamu po pandemii nově zaměřit?

Jako po celém světě i tady ve Vietnamu vyřadí pandemie mnoho hráčů z trhu. Proto bude příležitostí spousta a nyní je ideální čas na přípravu zázemí. Momentálně si Vietnam uvědomil nedostatečnou digitalizaci, ať už ve formě online rozvozů jídel a potravin, nebo bezhotovostních transakcí. Proto by se exportéři mohli zaměřit na oblast e-commerce a využívání online distribučních kanálů.

Řada příležitostí nadále stoupá v retailovém bankovnictví a ve využívání finančních technologií. Například nábytkářský průmysl plánuje radikální změny v marketingu, distribučních sítích a strategiích firem. Západní obchodní koncepty a know-how budou vysoce vyhledávány.

Ivan Nikl Vystudoval hospodářská a kulturní studia na České zemědělské univerzitě v Praze. V centrále agentury CzechTrade pracoval jako exportní konzultant v oddělení strojírenství a orientoval se převážně na východní trhy.



Zahraniční kancelář CzechTrade v Ho Či Minově Městě vede od roku 2018. Ve volném čase se rád věnuje sportu, cestování či objevování folkloru navštívených míst.

Řada podniků z automobilového průmyslu pocítila problémy s dodávkami z Číny, Japonska a Jižní Koreje. Do budoucna budou vietnamské firmy chtít diverzifikovat své dodavatele, čímž se otevírají dveře i pro české exportéry. Právě zde naše kancelář může pomoci s udržením kontaktů s místními podniky nebo nalezením nových odběratelů.

Které české firmy se už dříve na vietnamském trhu úspěšně uchytily?

Velkým úspěchem je dlouhodobé působení firmy Home Credit pod záštitou finanční skupiny PPF. Ta je tu jedním z předních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Úspěchy zažívají i další společnosti, jako třeba výrobce kondenzátorů Hydra Praha, producent řetězů pro motocykly ČZ řetězy, Dr. Müller Pharma se svými vitaminovými doplňky stravy nebo výrobce pásových a kotoučových pil Pilous ve spolupráci s místní firmou Hameco.

Vietnamci mají tradičně zájem o práci v České republice, ale dříve byly komplikace s vydáváním víz. Jaká je situace teď?

V polovině loňského roku Česká republika obnovila vydávání dlouhodobých víz a povolení k dlouhodobému pobytu občanům Vietnamu. Zažádat si mohou standardním způsobem. Limity by nyní být neměly, neboť podle ministerstva práce byl hlavním motivem k obnovení víz nedostatek pracovní síly, který podle odhadů dosahoval 200 tisíc. Před vypuknutím pandemie se údajně jednalo ještě o větší číslo.

V Česku je vietnamská komunita silně vnímána. Co ale vědí běžní obyvatelé Vietnamu o Česku?

Většina běžných obyvatel zná pouze Evropu a její největší země. Proto doporučuji vždy se při jednání s Vietnamci zmínit, že naše země leží v Evropě a že sousedíme s Německem. Dále v jaké vzdálenosti jsou Francie nebo Itálie. Samozřejmě Česko a Vietnam mají relativně bohatou historii, proto nelze paušalizovat, někteří Česko znají. Mimo hlavní město Prahu si vybaví české pivo, které je zde místy dostupné.

Vietnamci si běžně spojují země s tím, v čem jsou nejlepší. Dají na západní image. Proto když se dočtou o českém pivu, tak si Česko spojují právě s ním. Vietnam je fotbalový národ, tak řada lidí zná Pavla Nedvěda a Petra Čecha. Samozřejmě se najdou i výjimky, které znají český broušený křišťál, automobily Škoda a starším se kvůli historickému dovozu vybaví i český obranný průmysl, na prvním místě výbušnina semtex.

