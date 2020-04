Hackni krizi! V boji proti koronaviru pomůže virtuální hackathon. Stát firmám v rámci něj nabídne finance, mentoring i volné kapacity

CzechInvest ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu a řadou dalších partnerů spouští virtuální hackathon. Hack the Crisis. Jedná se o koncept, který spojuje stát, kraje, univerzity, firmy a asociace s cílem urychlit realizaci vybraných projektů reflektujících priority naší země v boji proti koronaviru. Hackaton je další aktivitou, kterou zastřešuje platforma Spojujeme Česko, kde firmy mohou mimo jiné nabízet i poptávat volné kapacity, materiály i služby.

Mobilní aplikace reagující na mimořádnou situaci, 3D tisk a rychlá výroba nedostatkového zboží, například plicních ventilátorů nebo ochranných pomůcek. To jsou jen některé příklady toho, jak jednotlivci i firmy mohou pomoci nejen v době mimořádných opatření a výzev, které s sebou koronavirus přináší. CzechInvest proto společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu spouští virtuální hackathon Hack the Crisis. Jeho cílem je podpořit a sjednotit aktivity vedoucí k boji nebo zmírnění dopadů pandemie koronaviru a hledat konkrétní řešení pro aktuální potřeby. Hackathon propojí stát, firmy, odborníky i mentory.

Spojujeme Česko Platforma Spojujeme Česko vybírá zajímavé projekty, které se podařilo rozjet díky spolupráci státu, firem a podnikatelů. Firmy na ní mohou mimo jiné nabídnout své produkty a služby státu nebo dalším společnostem. Zároveň mohou poptávat pomoc od ostatních firem.



Platformu na pomoc v boji s koronavirem spustila agentura CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zdravotnictví a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Jejím cílem je pomoci především po ekonomické a podnikatelské stránce.

„Nevytváříme něco zcela nového, soukromých iniciativ, které zde už fungují, si vážíme a nechceme do nich zasahovat. Chceme však dodat podporu tam, kde je potřeba a kde o ni bude zájem. Vidíme, že to funguje v zahraničí, například v Estonsku, Polsku nebo Německu, kde jsme se inspirovali, a rádi bychom podporu ze strany státu nabídli i v Česku. S kolegy z Polska jsme navíc v kontaktu a domluvili jsme se, že si vzájemně nasdílíme příklady dobré praxe a tam, kde to bude vhodné, vzájemně propojíme i naše mentorské sítě,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Díky zapojení všech relevantních složek státu chce ministerstvo i CzechInvest koordinovaně a pružně podpořit projekty, které naráží na překážky při vlastní realizaci. Těch může být celá řada – od nedostatku financí přes chybějící kontakty, know-how a kapacity až po zdlouhavé procesy. Tým stojící za realizací hackathonu a fungováním platformy Spojujeme Česko tyto překážky pomůže překonat a pokusí se slibné projekty ve spolupráci firem, státních i soukromých expertů v dané oblasti a vizionářů uvést co nejdříve do praxe.

Přispěje k tomu i v minulém týdnu vyhlášený program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti covid-19 a spolupráce se soukromým sektorem.Partnery hackathonu jsou proto například firmy Amazon Web Services, IBM, Avast nebo Microsoft. Hackathon podpořil také Future Port Prague, Startup World Cup & Summit, CEE Hacks nebo Institut cirkulární ekonomiky . Jedním z klíčových předpokladů pro úspěšnou realizaci hackathonu je také zapojení krajů a inovační infrastruktury, například v Jihomoravském kraji proto bude hackathonové aktivity pomáhat koordinovat JIC. Mentoři s technickým backgroundem odpovídající definovaným prioritám a další zájemci o partnerství napříč nejrůznějšími obory jsou vítáni. Státní iniciativa chce zároveň podpořit již fungující aktivitu českých technologických firem a IT nadšenců covid19cz a dalších platforem.

Czech Rise Up Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti covid-19 má za cíl podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit.



Program vznikl na základě bleskového on-line průzkumu aktuálních potřeb, který se v reakci na mimořádná opatření v souvislosti s pandemií koronaviru uskutečnil od 19. do 22. března 2020.

„Využít chceme nejen kontakty a kapacity partnerů projektu, ale i firmy z databáze platformy Spojujeme Česko. Databázi tak využijeme na maximum a propojíme díky ní ještě více těch, kteří kapacity nejen nabízejí, ale i poptávají. Firmě, které chybí nějaký IT expert, pomůžeme například takového experta sehnat. Vzhledem k tomu, že stojíme na pomezí státní a soukromé sféry, máme kontakty na investory, malé a střední podniky, startupy, ale i na různé instituce a osoby napříč státní správou. Proto jsme například schopní pomoci urychlit proces certifikace produktu, jako se nám to podařilo v případě ochranné polomasky CIIRC ČVUT,“ vypočítává přínos státu generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

„Chceme sladit potřeby naší země s obrovskou energií a dobrovolnictvím nejen v segmentu IT. Rádi bychom této aktivitě dali dlouhodobější charakter a připravili i další formy podpory. Do budoucna by to mohlo pomoci reagovat na podobné hrozby nebo jakékoli ohrožení státu, občanů nebo informací. Jednou ze zvažovaných variant je příprava inkubačního programu pro startupy a spin-offy, kde by se pracovalo i s některými nápady, které vzejdou z tohoto hackathonu,“ doplňuje Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Firmy se do hackathonu můžou zapojit tak, že zašlou své návrhy projektů přes jednoduchý webový formulář na stránce hackthecrisis.cz. Ten následně vyhodnotí porota, tzv. ideaboard složený z řad expertů, zástupců akademické sféry a státní správy s přímým napojením na ústřední krizový štáb, který mapuje priority a potřeby státu a který do 48 hodin po zaslání přihlášky zpracuje stručný feedback o potřebnosti realizace daného projektu. V ideaboardu pomyslně zasedne například rektor ČVUT Vojtěch Petráček, vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla, náměstek Petr Očko nebo viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková. Pokud projekt dostane zelenou, spojí se s přihlášeným zástupci týmu Spojujeme Česko a pomůžou mu zajistit například výpočetní kapacity, poradenství, finanční podporu nebo propojení se zástupci dalších firem i státu. Zároveň pomůžou s vyřízením administrativy tak, aby se přihlášený mohl naplno věnovat projektu.