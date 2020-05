Dálný východ vítězí nad virem disciplínou. Přišla ale druhá vlna

Některé země Asie byly dávány za vzor, jak si s příchodem koronaviru poradit. Singapur, Japonsko nebo Jižní Korea ale nyní zažívají nový růst případů.

Koronavirem byly zasaženy mezi prvními už na počátku roku a postavily se mu lépe než Čína. Menší státy Dálného východu jako Singapur, Thajsko, Tchaj-wan nebo Jižní Korea ustály úvodní vlnu epidemie dobře zejména díky disciplíně obyvatel, důslednému testování a také díky předchozí zkušenosti s epidemií SARS.

Ale zatímco Vietnam či Tchaj-wan drží počty lidí nakažených koronavirem na minimu i nadále, Singapur nebo Japonsko zažily ve druhém sledu nový nárůst případů. Návrat ekonomik Dálného východu k normálu tak proběhne pomaleji, než se původně zdálo.

Jižní Korea: Bezvízový styk je zrušen, obchodní cesty budou složitější

Korejská republika dokázala epidemii velmi účinně zabrzdit. V posledních týdnech bylo v zemi registrováno pouze kolem deseti nových případů za den. Výroba se v Korejské republice po částečném omezení zejména v automobilovém průmyslu opět rozjíždí, velké firmy hlásí meziměsíční pomalý růst. Díky covid-19 významně vzrostl podíl e-commerce v ekonomice (podle odhadů až o 20 procent), velký boom zažívají obecně korejské zásilkové služby a místní online platformy.

Doba sociální distance také podpořila rozvoj online aplikací a díky nadprůměrnému připojení uživatelů na internet pomáhá rychlejší plošné implementaci a využití 5G sítě, v čemž je Korea světovou jedničkou. Naopak kvůli celosvětovému nedostatku roušek a ochranných masek země zakázala vývoz roušek minimálně do 30. června, aby mohla dostatečně pokrývat domácí poptávku.

Jižní Korea provedla od počátku roku už zhruba tři čtvrtě milionu testů na covid-19

Obchodní cesty budou nyní kvůli restrikcím složitější. Korejská republika od 13. dubna zrušila bezvízový styk s Českou republikou a komerční lety jsou omezené. Nicméně postupně budou obnoveny mezinárodní lety nejen do Evropy. Korean Air od května létá do Londýna a Paříže. V dalších měsících obnoví další spoje, například do Frankfurtu, Amsterdamu a Prahy.

Hana Němcová, CzechTrade a CzechInvest Soul

Singapur: Ohniskem nákazy byly ubytovny zahraničních dělníků

Ostrovní stát patřil k prvním zemím postiženým koronavirem. První nemocný byl v zemi zjištěn už 24. ledna. Díky rozsáhlému testování a dobré organizaci ale Singapur dlouho zvládal nákazu bez přehnaného omezení chodu společnosti. Česká republika si dokonce vzala právě Singapur za vzor.

Na počátku dubna však došlo náhle ke skokovému nárůstu případů a ostrov v opatřeních výrazně přitvrdil. Ohniskem nákazy bylo 200 tisíc zahraničních dělníků, kteří bydlejí na hromadných ubytovnách, a to až po šestnácti lidech na pokoji. V této komunitě se začala nemoc lavinovitě šířit, a proto byla platnost omezujících opatření prodloužena až do 1. června.

Platí úplný zákaz vstupu do země (dokonce i letištního tranzitu) pro všechny osoby kromě Singapurců vracejících se ze světa nebo lidí, kteří jsou dlouhodobými rezidenty. I ti všichni se však musejí podrobit při návratu z ciziny čtrnáctidenní karanténě.

Jiří Zavadil, CzechTrade Singapur

Thajsko: Některé firmy zastavily výrobu i bez příkazu vlády

První případ nakažení novým koronavirem byl v Thajsku zaznamenán 8. ledna, což bylo poprvé, kdy se objevila nákaza mimo Čínu. Šlo o ženu, která přiletěla do Bangkoku z čínského Wu-chanu. Až do první poloviny března se počet nakažených zvyšoval denně jen v řádu jednotek případů a zdálo se, že nemoc Thajsko nijak významně nezasáhne. Situace se ale dramaticky změnila v polovině března, kdy se denní nárůst infikovaných začal zvyšovat. Tempo růstu se nicméně podařilo stabilizovat a následně znovu utlumit.

Ekonomická situace v Thajsku je do značné míry podobná situaci v Česku. Thajská proexportně orientovaná ekonomika je pandemií koronaviru silně zasažena. Opatření vlády sice přímo nezastavila výrobu, nicméně řada firem, například v automobilovém průmyslu, výrobu sama přerušila. Vedle průmyslu jsou nejvíce zasaženy služby včetně cestovního ruchu. Transport není omezen, do Thajska je možné stále dovážet zboží námořní i leteckou cestou. Uzavření restaurací, obchodů, omezení výroby a snížení rozpočtů vládních úřadů však mají přímý dopad na pokles poptávky.

Jan Lembas, CzechTrade Bangkok

Vietnam: Světový premiant zatím nemá žádnou oběť

Vietnam si podle oficiálních údajů v boji proti covid-19 drží primát. Až do půli května tam na nemoc nikdo nezemřel. V průběhu dubna sice kvůli napjatému stavu vláda zavedla dočasně celostátní sociální izolaci, situace se ale během tří týdnů uklidnila. Došlo k rozdělení na oblasti s vysokým, středním a nízkým rizikem. Mezi oblasti s vysokým rizikem patří několik distriktů ve městech Hanoj, Ha Giang a Bac Ninh.

Společnosti, především továrny a závody, kde se sdružuje větší počet lidí, byly vyzvány, aby zajistily odstup mezi pracovníky alespoň dva metry, nošení roušek, používání dezinfekce a aby neustále sterilizovaly prostředí na základě státních regulací. Ve většině měst došlo k omezení veřejné dopravy, pozemní hranice s Laosem a Kambodžou byly oficiálně uzavřeny.

Náměstek premiéra zdůraznil, že Vietnam vyhrál jednu bitvu, nikoli celou válku proti pandemii. Proto doporučil, aby občané nadále nosili roušky, omezili shromažďování, chodili ven pouze v akutních případech a pravidelně aktualizovali své zdravotní prohlášení. Kvůli nedostatku léků a vakcín hrozí, že přijde druhá vlna pandemie.

Ivan Nikl, CzechTrade Ho Či Minovo Město

Japonsko: Olympiádu nakonec přece jen o rok odložili

Po dlouhou dobu se zdálo, že je v Japonsku situace relativně pod kontrolou a západní média dávala zemi za příklad státu, který se s pandemií covid-19 potýká úspěšně. Rostoucí počet komunitních přenosů však donutil dlouho váhajícího premiéra Abeho k vyhlášení nouzového stavu. Počty nově nakažených sice v posledních dnech klesají, Abe ale dal na rady expertů a celonárodní nouzový stav prodloužil až do konce května.

I přes nouzový stav nicméně japonské zákony neumožňují vládě omezení svobody podnikání či pohybu osob, jako je tomu například v evropských zemích. Ve své podstatě se proto jedná pouze o velmi důrazná doporučení a rozhodující roli hraje ochota firem a obyvatel omezit dosavadní způsob provozu a života.

Postupně dochází i ke zpřísňování pravidel pro vstup do země. Cizincům, kteří pobývali během posledních 14 dnů v některé z 87 rizikových oblastí (včetně Česka), je vstup zakázán. Ostatní přijíždějící ze zahraničí (včetně japonských občanů) pak musejí do povinné dvoutýdenní karantény.

Koncem dubna vydala svou pravidelnou prognózu japonská centrální banka. Ta v tomto fiskálním roce předpovídá průměrný meziroční propad HDP až o pět procent. Růst ekonomiky zpomaluje jak pokles exportu, tak i snížená domácí spotřeba. Nemalou mediální pozornost získala například výzva japonského ministerstva zemědělství nabádajícího občany k nákupu mléčných výrobků. Japonské mlékárny totiž s uzavřením škol přišly o jedno ze svých hlavních odbytišť.

Současná situace se dotkla i největší světové sportovní akce – tokijské olympiády. Japonská vláda i Mezinárodní olympijský svaz dlouho trvaly na tom, že se akce uskuteční v původním termínu letos v létě. Nakonec se ale společně dohodly na ročním odkladu. Nově by hry měly proběhnout mezi 23. červencem a 8. srpnem 2021.

Richard Schneider, CzechTrade a CzechInvest Tokio

