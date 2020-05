Američané uvolňují restrikce, přestože se koronavirová nákaza šíří dál

Na západní polokouli se přelila pandemie koronaviru zhruba s třítýdenním zpožděním oproti Evropě. Přesto vlády některých zemí hrozbu podcenily a výhodu v podobě delšího času na přípravu dostatečně nevyužily. Drtivý je dopad nejen na zdravotnictví, ale i na ekonomiku.

Nejpostiženější zemí světa jsou z hlediska počtu nakažených i počtu obětí Spojené státy. V půli května už měly skoro 1,5 milionu lidí pozitivně testovaných na koronavirus a více než 80 tisíc lidí, kteří nemoci podlehli. Přestože nákaza se v USA dále šíří, prezident Donald Trump se pod tlakem veřejnosti rozhodl začít uvolňovat restriktivní opatření.

Problematická situace je také v sousedním Mexiku. Tam federální vláda přistoupila k celé pandemii relativně pasivně, takže se s problémem perou spíš lokální úřady, někde dokonce organizovaly opatření proti koronaviru místní zločinecké gangy.

Potíže přinesla pandemie i do dalších států západní polokoule. A nyní se nevyhnutelně začnou promítat i do ekonomiky.

USA: Trump dočasně zakázal přistěhovalectví

Ekonomika USA je důsledky koronaviru, karanténou a útlumem byznysu zasažena velmi tvrdě. Raketově roste ve Spojených státech nezaměstnanost. Jen za duben zaniklo 20,5 milionu pracovních míst. Prezident Donald Trump přistoupil k některým razantním opatřením. Svým podpisem schválil další výdajový balíček ve výši 484 miliardy dolarů. Z něj je 380 miliard vyčleněno úvěrovým programům pro malé podniky, 75 miliard dolarů pro nemocnice a 25 miliard na podporu testovacích programů.

Trump se také rozhodl podepsat příkaz k dočasnému pozastavení imigrace do Spojených států. Tento mimořádný krok vyvolal okamžité otázky ohledně načasování i rozsahu a vyvolal vlnu kritiky. Pozastavení veškerého přistěhovalectví by posloužilo jako rozšíření cestovních omezení, které Trumpova správa již zavedla pro většinu Evropy, Číny, Kanady, Mexika a Íránu. Prezident následně upřesnil, že 60denní zákaz přistěhovalectví se bude vztahovat pouze na lidi, kteří žádají o trvalý pobyt, a omezení se nebude týkat dočasných pobytů osob.

Jan Kubata, CzechTrade Chicago

Kanada: Nezaměstnanost vzrostla na víc než 13 procent

Země javorového listu uzavřela hranice pro všechny cizince, včetně občanů USA, s výjimkou lidí s trvalým pobytem v Kanadě a diplomatů. Vláda podpoří ekonomiku 82 miliardami dolarů. Poskytne přímou podporu kanadským pracovníkům a podnikům ve výši až 27 miliard dolarů. 55 miliard dolarů je pak určeno na pokrytí potřeb likvidity kanadských firem a domácností prostřednictvím daňových odkladů.

Finanční plán zahrnuje i dlouhodobější podporu příjmů pro občany, kteří v důsledku nemoci covid-19 ztratí práci nebo mají zkrácenou pracovní dobu. V březnu přišel o práci více než jeden milion Kanaďanů, v dubnu pak další dva miliony, míra nezaměstnanosti vyrostla z 2,2 procenta na 13,5 procenta. Dohromady byly více než 3 miliony lidí postiženy ztrátou zaměstnání nebo zkrácením úvazku. Vláda schválila pro ty, kteří přišli o práci, mimo jiné mimořádný jednorázový příspěvek ve výši dvou tisíc dolarů.

Pomoc míří i do klíčového těžebního průmyslu. Sektor byl hluboce zasažen krizí nejen v důsledku covid-19, ale i ropné cenové války mezi Saúdskou Arábií a Ruskem.

Jaroslav Jelínek, CzechTrade Calgary

Mexiko: Suchý zákon zastavil i prodej alkoholu

První potvrzené případy koronaviru byly v Mexiku zaregistrovány 28. února. Federální vláda byla dlouho k přijímání jakýchkoli opatření zdrženlivá a od počátku krize dokonce odmítá uzavřít hranice. Teprve od konce března opatření přitvrzují. Soukromý sektor vzal iniciativu do svých rukou a čím dál více firem začalo nařizovat svým zaměstnancům home office. 30. března vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví nouzový stav zahrnující zrušení všech veřejných i soukromých akcí.

Nouzový stav zatím platí do 30. května. V oblastech, kde není registrovaný žádný pacient nakažený virem covid-19, byl však ukončen dříve. Je ale nutné dodat, že zákaz vycházení v Mexiku není povinný a nedá se trestně vymáhat, jako tomu je ve většině ostatních zemí regionu Latinské Ameriky, kde na dodržování karantény dohlížejí někdy dokonce vojáci.

V mexickém státě Jalisco, který má povinnou karanténu od 20. dubna, dodržování pravidel hlídají bezpečnostní složky. V dalších státech na dodržování zákazu vycházení dohlížejí dokonce tamější drogové kartely, které celé situace využívají k tomu, aby ukázaly slabost státu.

Většina firem byla nucena dočasně pozastavit provoz. Některé mexické státy navíc vyhlásily takzvaný Ley seca, tedy suchý zákon. Ten zahrnuje zákaz produkce, distribuce a prodeje alkoholických nápojů. Má to zabránit shlukování většího počtu lidí a mimo jiné také domácímu násilí.

Produkci a prodej přerušil též výrobce cigaret Lucky Strike a dočasné přerušení činnosti oznámila i mexická společnost CEMEX, jež působí celkem v 50 zemích světa včetně České republiky. Akcie této společnosti ztratily 40 procent své hodnoty. Také automobilky byly nuceny zastavit svůj provoz. Automobilový průmysl registroval jen za březen pokles prodeje o čtvrtinu a 12procentní pokles exportu.

V Mexiku zaujala centrální vláda relativně pasivní přístup, opatření proti koronaviru řídí hlavně lokální úřady nebo dokonce zločinecké kartely

Aktuální krize bude mít v Mexiku nedozírné dopady. Světová banka předpovídá, že letos dojde k poklesu mexického HDP o šest procent a někteří skeptici hovoří až o 12 procentech. Propad mexické ekonomiky by tak měl být jeden z největších v regionu Latinské Ameriky.

Tereza Vítková, CzechTrade Mexico City

Brazílie: Kulminace se čeká až v červenci nebo srpnu

Aktuálně je karanténa vyhlášená prakticky po celé Brazílii. Na stole jsou i různá přísnější karanténní opatření zahrnující například policejní zábrany na hlavních ulicích velkých měst. Důvodem je stále výraznější růst počtu nemocných a zemřelých. Byly zrušeny mezikontinentální lety a federální vláda vyhlásila zákaz vstupu cizinců z některých států, včetně zemí Evropské unie. Vyhlášená omezení jsou nejčastěji na dobu 60 dní. Kulminace epidemie se podle místních odborníků odhaduje až na červenec nebo srpen.

Firmy, u nichž je to možné, pracují na bázi home office. Některé průmyslové sektory (například potravinářství nebo zdravotnictví) fungují, jiné pracují v omezeném režimu. Investiční projekty jsou často pozastaveny – to ovlivňuje chod místních firem i potenciální dodávky ze zahraničí. Po navrácení do dřívějších kolejí bude ale Brazílie s velkou pravděpodobností pokračovat v reformách směřujících ke zjednodušení podnikatelského prostředí a otevírání trhu pro zahraniční firmy. To bude bez ohledu na koronavirus znamenat řadu příležitostí napříč sektory.

Miroslav Manďák, CzechTrade Sao Paulo

