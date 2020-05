Agentura CzechTrade: I přes omezení pomáháme hledat nové odběratele

Koronavirová krize přerušila nebo zmařila mnohé obchodní aktivity, ale v hodně zemích se striktní nařízení proti šíření viru začínají uvolňovat a s tím se pozvolna vrací také výrobní a obchodní aktivity. Pracovníci zahraničních kanceláří CzechTrade, kteří jsou přítomni přímo v regionech, sledují aktuální dění, pravidelně přinášejí nové zprávy, a hlavně s pečlivostí sobě vlastní zajišťují zázemí českým exportérům pro návrat na světové trhy – identifikují obchodní příležitosti, vyhledávají potenciální odběratele a komunikují se zástupci firem za hranicemi naší vlasti.

Aktuální situace sice může vést k poklesu aktivit zahraničních partnerů, ale nepředpokládáme, že by mělo dojít k úplnému zpřetrhání vazeb. Podniky a úřady se do určité míry zastavily. Je třeba počítat s omezenými kapacitami přepravců či zpřísněnými kontrolami dovezeného zboží. Například Maroko nechalo v plném provozu své mezinárodní přístavy (Tanger Med, Casablanca, Agadir a další) a cesta pro přepravu zboží tak zůstává volná. Určitá omezení souvisejí pouze s novými sanitárními nařízeními v rámci ochrany před COVID-19. Týká se to především zvýšené kontroly pracovníků lodí, řidičů a dalšího pracovního personálu.

„Všimli jsme si, že majitelé firem mají více času, sami vyřizují mailovou korespondenci a zasílají konkrétní odpovědi, nepřenechávají tyto záležitosti svým podřízeným. Díky tomu se nám daří lépe vyhledat obchodní partnery, kteří mají skutečný zájem o spolupráci. Sice často nedochází k uzavírání nových kontraktů, to však neznamená, že by české firmy měly zůstat nečinné,“ komentuje současnou situaci ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Paříži. „Firmy mohou čas využít k přípravě nových projektů nebo analýze trhu a konkurence, která jim pomůže nastavit vhodnou obchodní politiku na dobu, kdy se situace vrátí do obvyklého stavu,“ doplňuje zástupkyně v Madridu Petra Jindrová.

Například výrobce plastových a hliníkových oken společnost DYNAL má v hledáčku Austrálii. Její zástupce Martin Sklenář se zúčastnil únorového Meeting Pointu CzechTade, na kterém absolvoval jednání o certifikaci oken do Austrálie a možné pomoci v regionu. Od ředitelky zahraniční kanceláře v Sydney Alice Fibigrové získal kontakt na pana Skypala, se kterým ihned začal komunikovat, a nyní je před finálním podepsáním objednávky první várky oken. „Dostal jsem kontakt na normálního člověka, který to má v hlavě srovnané. S panem Skypalou jsme si sedli jak technicky, obchodně, ale i lidsky. Doufám, že se spolupráce rozjede i s dalším kontaktem od vás,“ popisuje spolupráci Martin Sklenář.

Zájem českých firem o asistenci při exportu ani v jiných zemích zdaleka neklesá. Kolegové přímo v teritoriích pomáhají exportérům s vyhledáním kontaktů, jejich prověřením, se zjištěním zájmu o produkt či službu. Potvrzuje to například Michal Dvořáček ze Strojírenského zkušebního ústavu a komentuje spolupráci s německou kanceláří: „Dovolte, abych poděkoval za výborný servis a velmi precizně a rychle zvládnuté zadání, kterého si vážíme. Na německou kancelář CzechTrade bylo vždy vynikající spolehnutí.“

Boom prodeje přes online

Zahraniční kancelář CzechTrade ve Spojených státech amerických jde cestou online nástrojů a pomáhá českým výrobcům navazovat nové kontakty formou spolupráce se společností ECRM. Jde o online platformu řízených schůzek s nákupčími z mnoha stěžejních retailových řetězců v USA stylem „face to face“. Následné výstupy z jednání může česká firma konzultovat s pracovníky CzechTrade a pokračovat ve využití jejích služeb.

Virtuální komunikaci si pochvalují také zákazníci v Indonésii. „Indonéští klienti dnes vnímají jako větší výhodu moderní technologie a správu online na dálku než nízkou cenu produktu,“ podtrhuje význam online technologií Michal Sontodinomo, ředitel kanceláře CzechTrade v Jakartě. Indonéská vláda nyní umožňuje více dovážet. To platí pro výrobky ze železa a oceli nebo suroviny či polotovary pro zpracování potravin. „Obory s uvolněnějším importním režimem a šancí pro české firmy jsou zejména suroviny a materiál pro finální výrobky například pro chemický průmysl, farmaceutický průmysl a léčiva, dopravní prostředky, výroba motorových vozidel, potravinářský průmysl a výroba nápojů, strojírenství a kovoobrábění či kožedělný průmysl,“ dodává Michal Sontodinomo.

Zvýšený zájem o e-byznys pozorujeme ve více zemích. Situaci v Maďarsku přibližuje ředitelka tamní kanceláře Dora Egressy: „Očekáváme dynamický růst obratu e-commerce. Maloobchodní prodej oblečení, obuvi, elektroniky, kosmetiky, nábytku se z drtivé většiny přesunul právě na online platformy.“

Také v Číně došlo k výraznému navýšení online nákupů přes čínské e-commerce platformy. V případě vstupu na čínský trh pomocí e-commerce může být zahraniční kancelář v Pekingu exportérům nápomocná díky projektu českého národního pavilonu na čínských cross-border e-commerce platformách. „Enormní boom dnes zažívá nejen oblast vývoje mobilních aplikací či herního průmyslu, ale rovněž e-sport,“ komentuje tato odvětví Aleš Červinka, ředitel regionálního centra Čína.

Výrazné změny zažívají firmy a spotřebitelé v Nizozemsku. Podle slov ředitelky zahraniční kanceláře v Rotterdamu byli Nizozemci již před pandemií velmi inovativní co do užívání chytrých systémů a aplikací a po skončení stávajících omezení půjdou ještě dál. Stále více práce bude odváděno z domova a přibude chytrých řešení prakticky na cokoli, stejně tak on-line.

Jeden dodavatel nestačí

Podniky v Jihovýchodní Asii si uvědomují, že nemohou být závislé na jednom dodavateli. „Očekáváme diverzifikace distribučních kanálů, a to v určité proporci formou místních a nových zahraničních dodavatelů,“ vysvětluje Ivan Nikl, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vietnamu. Tento faktor je pro evropské exportéry posilněn Dohodou o volném obchodu mezi EU a Vietnamem. „Proto je ideální čas na přípravu zázemí a být ve Vietnamu v momentě, kdy se vše vrátí do starých kolejí. Příležitosti jsou v oblasti automobilového průmyslu, nábytku, finančních technologií, logistiky a IT,“ dodává Ivan Nikl.

Podobná situace je i v Indii, která vnímá současnou situaci také jako příležitost. Věří, že si svět uvědomí svou závislost na Číně, bude chtít diverzifikovat své zdroje a obrátí svou pozornost právě k Indii. Indie se bude chtít stát novým výrobním hubem globální ekonomiky, k čemuž bude potřebovat technologickou spolupráci s firmami z vyspělejších částí světa, jako jsou Japonsko, USA i Evropa. Příležitosti jsou pro české firmy zejména v podobě technologických partnerství s indickými firmami. CzechTrade má v tomto regionu dvě zahraniční kanceláře, v Mumbaí a v Bengalúru, na které se mohou české firmy s důvěrou obrátit.