Export a podnikání: Šest listopadových tipů pro podnikatele

Ohlédnutí za brněnským veletrhem



Už po šedesáté prvé otevřel letos své brány Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Hlavním tématem byl Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby. Pavilonu Z dominovala Česká národní expozice The Country For The Future, která sloučila pod jednu střechu veškeré služby podnikatelům.

Jablonecký EcoGlass lisuje čočky



Skleněná optika bojuje v posledních letech s plastovou konkurencí. Díky LED světlům však mají výrobky z tradičního materiálu zajištěnou budoucnost. Mezi jeho výhody patří i dlouhodobá kvalita ve venkovním prostředí.

Co se skrývá za zkratkou SEO



O zkratce SEO mají povědomí především podnikatelé, kteří se pouštějí do online byznysu, rozbíhají e-shop nebo jiné aktivity na webu. Vědět, co tento pojem znamená, se však vyplatí prakticky každé firmě, protože s růstem významu internetu dokáže výrazně pomáhat v podnikání.

Zaměstnanci po třicítce narážejí na platový strop



Velká část zaměstnanců se domnívá, že je čeká neustálý platový růst, na mzdový strop ve skutečnosti narazí již brzy po dosažení třiceti let věku. Tento jev souvisí především s dosaženým vzděláním. Třicítka znamená stopku v růstu mezd především pro středoškoláky.

Exportér prosperuje díky popularitě florbalu

Jako by Jaroslav Větrovec před dvaceti lety věděl, že Česko postihne florbalové šílenství. Jeho firma tehdy začala v malé dílně vyrábět hokejky, se kterými dnes hrají statisíce nadšenců po celém světě. I přes svůj handicap dokázal majitel firmu vybudovat na zelené louce a zajistit jí prosperitu.

Magazín ze světa byznysu



Portál BusinessInfo.cz a agentura CzechTrade společně připravily nový videomagazín o podnikání. Jednotlivé díly jsou vysílány vždy ve středu od 17:20 a 21:20 na Regionální televizi.