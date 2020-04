Český export a podnikání – Aktuální číslo

Stačil jeden měsíc a svět je naruby. V záplavě katastrofických zpráv ale zapadá ta nejdůležitější. Že koronavirus je – přes všechno strádání, které přinesl – také šancí na změnu. Ta bude bolet, ale může prospět.

Změnou projde určitě i český vývoz, který zůstane i po odeznění pandemie pro ekonomiku klíčový. Člověka, jenž právě ztratil práci, může úvaha o šanci na restart spíš podráždit. Zrovna tak podnikatele, jehož firma se dostala do potíží, aniž by udělal nějakou chybu. Mnoho českých podniků se ale na krizi rozhodlo zareagovat proaktivně a okamžitě přepřáhly na výrobu respirátorů, roušek, ventilátorů nebo třeba „suché mlhy“, jíž se dá bleskově vydezinfikovat autobus. Pandemie vynáší na první místo obchodu zdravotnickou výbavu a inovace, na něž se Česko stejně snažilo víc zaměřit.

Kdo se dokáže podívat na krizi jako na příležitost, najde i momenty, jimiž českým vývozcům pandemie pomohla. Je to třeba oslabení koruny. Kurz ještě v předvečer krize atakoval silné pozice kolem 24,50 za euro, což exportérům krátilo marže. Teď se měna rázem vrací nad hranici 27 korun, tedy tam, kde ji musela dříve centrální banka udržovat několik let uměle, právě aby pomohla vývozcům. České zboží bude v zahraničí znovu lépe konkurovat cenou, což v příštích týdnech a měsících bude dvojnásobná výhoda, protože po koronaviru budou mít do kapsy hluboko všichni zákazníci.

Dalším plusem je volný pád ceny ropy, která za jediný měsíc zlevnila na polovinu. To znamená levnější mezinárodní dopravu i nižší náklady firem na benzín. Zní to krutě, ale koronavirus také rázem vyřešil problém, z něhož Česko hledalo cestu ven roky – nedostatek lidí na trhu práce. První vlnou nových nezaměstnaných jsou sice hlavně ti propuštění z restaurací a cestovního ruchu, zdá se ale, že stavy snižují i některé výrobní podniky. Takže životaschopné firmy budou mít konečně víc na výběr. S tím souvisí další plus. Končí neúměrný tlak na mzdy, který v minulých letech neodpovídal růstu produktivity a někdy hraničil s vydíráním zaměstnavatelů.

Světlých momentů je víc. Na dalších stránkách přinášíme přehled pomoci podnikatelům, příklady firem, které se s krizí perou úspěšně, a také zprávu o vývoji na klíčových trzích.

PDF verze dubnového čísla magazínu Export a podnikání ke stažení