Expanze z Prahy. Zajišťovna VIG Re otevírá pobočku v Paříži

„Otevření pobočky pro nás představuje další důležitý krok při naplňování strategie VIG Re, která je založena na důsledné upisovací politice, finančním zdraví a vzájemném partnerství,“ komentoval expanzi předseda představenstva VIG Re Johannes Martin Hartmann.

Nové zastoupení povede Patrick Chevrel a pařížský tým bude obsluhovat klienty jak ve Francii, tak v Beneluxu a Pyrenejském poloostrově především v oblasti nemovitostí a úrazového pojištění ve firmách.

Zajišťovna je „pojišťovna pojišťoven“, tedy přebírá část rizika pojišťoven. VIG Re už loni na podzim otevřela první zahraniční pobočku ve Frankfurtu, která má na starosti německojazyčné země. Německý trh je větší než celá střední a východní Evropa.

Pražská zajišťovna využívá toho, že i na velkých trzích v Německu a frankofonních zemích působí množství malých, lokálních pojišťoven, které jsou pro velké koncerny nezajímavé. VIG Re však jejich rizika dokáže sloučit do větších celků, jako to dělá na fragmentovaných trzích východní Evropy.

Nicméně jak informoval týdeník Euro letos na jaře, tažení pražské zajišťovny ve Francii neskončí. „Hlavním tahounem pro nás do budoucna nebude střední a východní Evropa, kde je asi 300 pojišťoven. Rosteme hlavně na západoevropských trzích v Německu či Francii. A do dvou let se rozšíříme do Nizozemí, Skandinávie, Španělska a dalších zemí,“ řekl na jaře Hartmann.

VIG Re poskytuje zajištění více než 350 zákazníkům ve 35 zemích. Na konci roku 2017 měla upsané pojistné ve výši 459 milionů eur a vydělala 20,2 milionu eur.

