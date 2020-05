Evropská komise chce do zeleného automobilového průmyslu investovat 100 miliard eur

Evropská komise (EK) chce podle návrhu, který získal německý tisk, investovat do automobilového průmyslu přes 100 miliard eur (asi 2,7 bilionu korun) v rámci strategie Green Deal. Mělo by se jednat hlavně o investice do rozvinutí automobilů, které jsou poháněné čistými energiemi. O záměru informoval německý deník Süddeutsche Zeitung.

Své záměry komise odůvodňuje statistikou, že z celkového objemu produkce skleníkových plynů, které vypouštějí dopravní prostředky, mají automobily na svědomí celých 75 procent. Proto by dle EK měla dojít k významné podpoře sektoru automobilů poháněných čistou energií. Návrh také počítá s vybudováním dvou milionů veřejných nabíjecích míst pro elektromobily do roku 2025 po celé Evropské unii (EU). V současné době je v České republice asi 400 dobíjecích stanic, ministerstvo dopravy jich chce během následujících čtyř let mít dvojnásobek.

Měla by Evropská unie podporovat elektromobilitu? Ne

Ano Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Z celkového objemu 100 miliard eur by až 60 miliard mohlo směřovat do autoprůmyslu, který se soustředí na automobily poháněné čistými energiemi. Přitom zatím není zřejmé, jak moc „čisté“ zdroje energie budou muset být, aby do této kategorie spadaly. Možností je více: od elektromobilů, přes vozidla jezdící na vodíkový pohon, až k hybridním automobilům. Konkrétní specifikace budou jasné až po zveřejnění kompletního návrhu Green Deal. Ten by měl být v zelené politice vlajkovou lodí EK.

Návrh počítá i s podporu vlakové dopravy, která je více šetrná k životnímu prostředí než ostatní varianty dopravy a investice do ní byly v posledních letech nedostačující. Komise si všímá, že železniční infrastruktura trpí špatným přeshraničním spojením znemožňující její rozsáhlejší využití pří pohybu po Evropě.

Automobilový průmysl v posledních měsících vykazuje velký pokles, který způsobila koronavirová epidemie. V důsledku uzavření prodejen a zastavení továren se v EU snížil prodej automobilů o 75 procent. Zároveň ve státech EU je na automobilový průmysl navázáno zhruba přes 13 miliónů pracovních míst, jen v Česku se jedná o 150 tisíc zaměstnanců.

Není zatím jasné, z jakých zdrojů se budou výdaje obsažené v dlouhodobé klimatické koncepci Green Deal, jejíž konkrétní vyčíslení a konkrétní kroky budou teprve představeny. V posledních týdnech se na evropské úrovní řeší, do jaké míry mají být klimatické cíle součástí finanční podpory na obnovení ekonomik po současné koronavirové pandemie. Poslední německo-francouzský návrh počítá s masivními investicemi.