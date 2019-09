Evropa je českým technologickým firmám malá. Míří na americké a asijské trhy

Autor: CC0 via Pixabay

Asi málokdo nezaznamenal množství článků, vyjádření a aktivit navázaných na dokument Inovační strategie České republiky 2019 až 2030. Jako republika si Česko vytyčilo poměrně ambiciózní cíle, jejichž dosažení si vyžádá propojit systémovou podporu ze strany státu s intenzivní a na kreativitě založenou prací tuzemských firem a výzkumných a vědeckých pracovišť. V zahraničí se chce Česko prezentovat jako sebevědomý inovační lídr v souladu se strategií Czech Republic: The Country For The Future.