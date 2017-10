Herbicid glyfosát, hlavní složka produktu firmy Monsanto s obchodním názvem Round Up, má podle části vědců rakovinotvorné účinky. Jeho stopy, byť v nepatrném množství, byly nalezeny třeba i ve zmrzlině. Nabízí se tak otázka, co to je nepatrné množství, pokud jej spotřebitel bude konzumovat od rána do večera v dalších produktech. V Evropské unii se vede bitva o to, zda má být od příštího roku zakázán.