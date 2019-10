ETF jsou dobrý sluha, ale ne pro všechny

Lidé dnes hodně hledají cesty, jak zhodnotit peníze, odklánějí se od běžných spořicich produktů, které nic nenesou, a zajímají se o investování. V čem je výhoda investic?

Ano, je to tak. Lidé by si na účtech měli udržovat jen jakési rezervní minimum, které je k ruce. Bohužel tato „hotovostní“ rezerva má každý rok menší reálnou hodnotu kvůli inflaci, která je aktuálně skoro tři procenta. Zbytek peněz by pro ně mohl a měl pracovat. Možností je mnoho. Od nejjednodušších produktů, jako jsou vklady, přes konzervativní investice v dluhopisových fondech až po akciové fondy, které svojí dlouhodobou výkonností bez problémů pobíjejí inflaci, a ještě lidem přihodí několik procent navíc.

Existuje jednoduchý a levný způsob, jak peníze zainvestovat?

Ano, a právě tady je naše síla. Partners investiční společnost umožňuje investovat skrze podílové fondy do dnes moderních nástrojů typu ETF. Používáme navíc techniky pro měnové zajištění a denně optimalizujeme rozložení mezi různě rizikovými trhy. Naše fondy jsou vhodné pro konzervativní klienty i ty, kteří investují dynamicky, například akciový fond Partners 7 Stars investuje až sto procent svých aktiv do hlavních akciových trhů typu USA, Kanady, Švýcarska, Švédska či Austrálie. Náš dividendový fond Partners Dividend Selection se pro změnu soustředí na tituly vyplácející vysoké dividendy.

Je rozdíl, když půjdu investovat k vám, tedy do investiční společnosti, než když půjdu do banky?

Naše investiční společnost se opravdu nedá srovnat s bankou a s její armádou k židli přirostlých manažerů. Nemáme ani zahraniční vlastníky, kteří si potřebují na úkor Čechů vylepšit zisky a prodat, co je právě na skladě. Jsme inovativní investiční společnost, která si za sebou netáhne balast starého myšlení, ale sledujeme nejnovější trendy ve financích, které s předstihem vůči ostatním aplikujeme.

skladem Hyundai Tucson Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6 GDi 97 kW Výbava:

TUCSON 444 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 585 810 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i 73 kW Výbava:

Start 294 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

50TDI quattro 210kW Výbava:

Q7 27 829 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Kamiq Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 TSI/70 kW Výbava:

Ambition 368 505 Kč

s DPH Detail na objednávku Peugeot Rifter Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

1.5 BlueHDI 96kw Výbava:

Active 532 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Citigo-e iV Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

61 kW Výbava:

Style 421 302 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Kona Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI Výbava:

Kona 364 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Kia XCeed Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI/88kW Výbava:

Comfort 455 881 Kč

s DPH Detail skladem Lexus RX Hybrid Hybrid Automatická Automatická Motor:

450h AWD Výbava:

Executive Plus Panoramatic 1 520 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Grand Cherokee Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 V6 Diesel 140 kW Výbava:

Laredo 1 095 920 Kč

s DPH Detail na objednávku Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

45 TDI quattro 170kW Výbava:

Q7 22 968 Kč

s DPH Detail

Co konkrétně?

Dobrým příkladem je, že jsme klientům v rámci našich fondů již před lety zpřístupnili magický svět ETF investic, na které lidé nejen u nás hodně slyší. A hlavně neúčtujeme klientům žádné vstupní poplatky, což znamená okamžitou úsporu dva až pět procent, a tedy obrovský náskok před konkurencí. Navíc nabízíme stabilní dlouhodobé strategie; na rozdíl od mnoha poskytovatelů, kteří pravidelně rok co rok mění jména, ruší či fúzují fondy, aby zakryli smutnou minulost. Nemusíme se pak za pár let stydět, že dříve populární prodejní příběh skončil.

Patří ETF do rukou začínajícím investorům?

Vybrat správný ETF fond, který pasuje na rizikový profil toho daného klienta, není práce pro začátečníky. Navíc plno investic nelze přes ETF řešit, proto tato slepá místa vyplňujeme. Naše fondy plníme právě těmi nejlepšími a nejlikvidnějšími ETF (iShares, Vanguard, Amundi). Klientům navíc umožňujeme sáhnout si na trhy, kam samotné ETF nedosáhnou, jako jsou například dluhopisové trhy nebo třeba pražská burza.

Jaký je rozdíl, když vaši klienti investují do ETF a když investují do klasických podílových fondů, jaké nabízíte, a jaké jsou u vás možnosti?

ETF jsou opravdu pro zkušenější investory. Nemají sice poplatky, ale musí se počítat s obchodním rozpětím cen. Je nutno mít také majetkový účet u brokera, který není zadarmo. Velkým rizikem je neexistence ETF v české koruně, což může způsobit nečekané ztráty při oslabení eura či dolaru. Tyto neduhy právě řeší naše ETF Solution, kde jsou pro naše fondy základem ETF investice. Fondy následně základní ETF investice doplňují dalšími trhy a zajištěním tak, aby výsledné portfolio fondu mělo vyváženější poměr očekávaného výnosu a rizika i pro české investory. Naše ETF Solution strategie si navíc může vyzkoušet klient s investicí 500 korun, stejně jako klient s deseti miliony, a opět vše bez vstupních poplatků. Klientům nabízíme i vyvážené strategie, kde navíc flexibilně podle vývoje trhů a nálad pana Trumpa měníme rizikovou a konzervativní složku. Jedná se především o fondy Partners Universe 6 a Partners Universe 13.

Mohou se u vás lidé poradit, jak nejlépe investovat? A je lepší investovat jednorázově, nebo dlouhodobě?

Jednorázově by měli investovat ti, kteří přebytečné finanční prostředky mají v daný okamžik. Dlouhodobé a postupné investování je pro ty, kterým plynou peníze postupně například z pravidelného platu. Dlouhodobě by si lidé měli zhodnocovat peníze hlavně na penzi. Každý jsme ale jiný, máme různé potřeby, proto je vhodné optimální postup a investiční strategii konzultovat s investičními poradci.