Equa bank letos investuje 300 milionů korun

Equa bank letos zahájí provoz vlastní sítě bankomatů, které budou umět vydávat i bankovky, které do něj klienti vloží. Díky tomu jsou výrazně levnější na provoz. „Bankomatů s možností vkladu bude v letošním roce celkem 16,“ řekla pro Euro.cz šéfka komunikace banky Markéta Dvořáčková. Kromě toho Equa bank otevře v průběhu letošního roku také dalších pět poboček, kterých v současnosti mají podle svých webových stránek 59.

Banka také pracuje na rozvoji své mobilní aplikace a spuštění plateb přes Android Pay a Apple Pay. Dále musí investovat do splnění požadavků regulátorů, zejména do implementace nadnárodní databáze podrobných údajů o úvěrech a úvěrovém riziku Anacredit a PSD II. „Banka bude v roce 2019 nadále investovat i do stávajících produktů, procesů a obnovy a rozvoje infrastruktury, přičemž celkové investice dosáhnou výše téměř 300 milionů korun,“ stojí ve výroční zprávě banky.

Equa bank v loňském roce vydělala 372 milionů korun, což je třikrát více než o rok dříve. Počet klientů banka zvýšila o 20 procent na 367 tisíc. Objem vkladů vzrostl o 9 procent na 48,841 miliardy korun, objem úvěrů stoupl rovněž o 9 procent na 40,43 miliardy korun.