Epidemie nahrává e-shopům. Letos čekají růst až o pětinu

Tržby tuzemských internetových obchodů by letos mohly kvůli koronavirové epidemii stoupnout o 20 procent na rekordních 190 miliard korun. Původně obchodníci odhadovali zhruba 15 procentní růst. Uvedla to Asociace pro elektronickou komerci.

„Internetové obchody v průběhu nouzového stavu uspěly a našly nové zákazníky. Zároveň krize přispěla k rychlejšímu vstupu řady dalších obchodníků do on-line prostředí, které i do budoucna pro ně bude sloužit jako další prodejní kanál. Za výjimečných podmínek by dokonce mohl meziroční růst české e-commerce být až o deset procentních bodů vyšší, než jsme očekávali v lednu 2020,“ uvedl výkonný ředitel asociace Jan Vetyška.

Epidemie vedle vzniku nových obchodů nahrála i rozvoji alternativních způsobů placení. Díky narůstající oblibě kryptoměn, kterou podpořil výrazný růst jejich hodnoty, se podle ředitele společnosti bitstock.com Martina Stránského například objem plateb bitcoiny zvýšil zhruba o čtvrtinu. „Zájem o bitcoiny v posledních týdnech výrazně roste. Lidé je přitom neberou jen jako investici, ale i jako bezpečný platební prostředek. Poptávka za poslední měsíc vzrostla přibližně o 30 procent a růst čekáme i v nejbližší době vzhledem k blížícímu se halvingu,“ dodal Stránský.

E-shopy díky krizi způsobené koronavirem posilují v celé Evropě. Nakupování on-line objevuje řada nových zákazníků, jen v Itálii přibylo internetovým obchodům dva miliony nakupujících. Řada odvětví zaznamenala nárůst v řádech desítek až stovek procent, naopak přibližně pětina obchodníků na internetu zaznamenala pokles prodejů. Nejvíce zasažena je v tomto směru móda.

„Situace v oblasti prodeje zboží na internetu je ve většině států Evropy velmi podobná. Jako celek e-commerce výrazně roste, přibývá obchodníků, kteří přechází s prodejem do on-line prostředí z kamenných obchodů. Především prodej potravin, drogistického zboží, drobné elektroniky či léků zaznamenaly nárůst v desítkách až stovkách procent,“ dodal Vetyška.

V zemích, jako je Německo, Rakousko či Švýcarsko, zaznamenalo přibližně 60 procent internetových obchodů nárůst tržeb. Dalších 15 až 20 procent zaznamenává prodeje na obvyklé úrovni a 20 až 25 procent prodejců naopak zaznamenalo významný pokles a dostává se do existenčních problémů.

V některých státech EU obchodníci narážejí na limity logistiky a možností dopravců. V Německu či Nizozemsku tak musí žádat spotřebitele o trpělivost, oproti obvyklému období dochází ke zpoždění doručování o jeden až dva dny. V Česku se e-shopům ve spolupráci s dopravci daří v zásadě držet obvyklý standard.