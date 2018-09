Emise za 300 milionů. Na pražskou burzu vstupuje developerská skupina UDI

Firemní skupina Urban Developers and Investors (UDI) se zaměřuje hlavně na rezidenční a kancelářské budovy v Praze. Aktuálně pracuje třeba na komplexu se 451 byty a kancelářské budově v Praze-Smíchově. Širší okruh investorů však láká na dva jiné záměry. Tím prvním je plánované logistické centrum u Ostředku, umístěné přímo u dálnice D1. Druhým pak výstavba pěti stovek bytů v Bělehradě s plánovaným dokončením v roce 2021.

Jak lze vyčíst ze zveřejněného prospektu dceřiné firmy UDI CEE, investoři budou moci nakoupit 587 tisíc akcií za cenu v rozmezí od 426 do 511 korun za kus. Celkový výnos z emise tak dosáhne 250 až 300 milionů korun. Noví akcionáři získají ve firmě UDI CEE 37procentní podíl, zbylých 63 procent si ponechá mateřská skupina UDI, kterou většinově vlastní Radek Menšík.

Historie společnosti sahá do roku 1991, kdy vznikla jako rodinná firma se zaměřením na výstavbu bytových a komerčních objektů. Od roku 2003 ji Radek Menšík vlastní nepřímo prostřednictvím britské firmy Urban Developers and Investors, LTD. UDI Group a posledních 20 let realizoval na českém území projekty v hodnotě přesahující 11 miliard korun, během příštích pěti let má v plánu projekty za dalších devět miliard korun.