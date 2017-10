EMH chce o těžbě lithia jednat s novou vládou

- Spory ohledně těžby lithia vypukly poté, co ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) 2. října podepsal se společností European Metals Holdings (EMH) memorandum o porozumění, týkající se možné těžby na Cínovci. Na místě nyní provádí průzkum společnost Geomet na základě licence, kterou získala v roce 2010. Letos byla licence ministerstvem životního prostředí prodloužena. Geomet patří od roku 2012 EMH, registrované v Austrálii. Podpis memoranda krátce před volbami vzbudil pozornost politiků.

- Už 3. října prezident Miloš Zeman na návštěvě Ústeckého kraje řekl, že v těžbě lithia by se měl angažovat státní podnik. Byla by to podle něj záruka, že prostředky zůstanou v ČR. O den později ministerstvo průmyslu zveřejnilo obsah dokumentu, který obsahuje tři okruhy dohody - závazek „maximalizovat možnosti“ dalšího zpracování lithia v ČR, vůli spolupracovat s českými vědci na nejúplnějším zpracování rudy, a možnost, že se stát kapitálově zapojí do těžby.

- Opoziční komunisté přišli ve čtvrtek 6. října s požadavkem na svolání mimořádné sněmovní schůze k těžbě lithia. Podpořili je v tom poslanci ANO, k žádosti se připojili také někteří poslanci ČSSD a SPD. Ostře se o memorandu vyjádřil předseda ANO Andrej Babiš, který je označil za „krádež ČSSD za bílého dne“. Podle volebního lídra sociální demokracie Lubomíra Zaorálka ale postupoval ministr Havlíček v rámci toho, co umožnily předchozí kroky mistra životního prostředí Richarda Brabce (ANO).

- Ministr Havlíček v neděli 8. října odmítl tvrzení Babiše a některých komunistů, že na základě dokumentu hrozí mezinárodní arbitráž. Memorandum podle něj neznamená pro ČR závazky. O lithiu pak 1. října hlasovala vláda, která hlasy ministrů za ČSSD a KDU-ČSL zamítla návrh hnutí ANO zrušit memorandum. Ve stejný den se těžbou zabýval i Senát, který vyzval politiky zejména z ANO a KSČM, aby nenadřazovali své politické zájmy a způsob vedení volební kampaně nad zájmy ČR.

- Kvůli lithiu se 16. října, čtyři dny před začátkem voleb, sešla mimořádně Sněmovna. Po zhruba devítihodinové debatě přijali poslanci usnesení, ve kterých požádali vládu, aby zrušila platnost memoranda, podepsaného s EMH. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v reakci uvedl, že se o dalším postupu poradí s právníky.

- Před dvěma týdny firma Geomet uvedla, že chce diskusi udržet v odborné rovině. Dnes EMH oznámila, že její zájem o těžbu lithia u Cínovce na Teplicku v Krušných horách trvá, firma chce o projektu jednat s novou vládou. Společnost také chce dostát závazkům z memoranda, už jednala se státním podnikem Diamo.

- O tom, že se v Krušných horách se nacházejí zásoby lithia, se ví desítky let. Význam suroviny ovšem začal stoupat teprve v posledních dvou dekádách, kdy se lithium stalo součástí stále rozšířenějších baterií. S tím také roste cena suroviny a vyplatí se i těžba, která by ještě před několika lety nedávala ekonomický smysl. V ČR je podle odhadů tři a šest procent celosvětových zásob kovu.

- Společnost Geomet, kterou před deseti lety založila skupina českých geologů, se původně na Cínovci zabývala možným využitím jiných kovů, například cínu nebo wolframu. Ty se na místě těžily do roku 1990, poté už se dobývání nevyplatilo. Se stoupající cenou lithia Geomet zaměřil většinu své pozornosti právě k tomuto kovu.