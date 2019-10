Elektrárna Chvaletice přišla o platné povolení pro odpadní vody

Krajský úřad bude muset zohlednit připomínky České inspekce životního prostředí, přizvat do řízení také spolky a obce a bude se muset zabývat vlivem emisí na lidské zdraví a životní prostředí, řekla Laura Haiselová z právnické organizace Frank Bold, která vydané povolení napadla.

„Nikdo s námi nepočítal jako s účastníky řízení. Úřad vydal rozhodnutí, které nabylo právní moci a bylo zveřejněno. My jsme se o něm až pak dozvěděli, přihlásili jsme se jako opomenutý účastník a měli jsme možnost se odvolat,“ uvedla Haiselová. Ministerstvo podle ní uznalo, že krajský úřad měl rozhodovat v takzvaném režimu podstatné změny, což dává možnost do řízení vstoupit i dalším účastníkům.

Kromě prodloužení platnosti o další čtyři roky elektrárna žádala také o navýšení hmotnostních limitů pro rtuť z deseti na 11 kilogramů za rok, rozpuštěných anorganických solí z 2000 tun na 2200 tun ročně, ropných látek z 600 na 660 kilogramů za rok, nerozpuštěných látek z 30 tun na 33 tun ročně a navýšení celkového objemu vypouštěné vody.

Ekologové žádají konkrétní datum konce uhlí. Svazy varují před okamžitým odstavením elektráren

Uhelná elektrárna v Mělníku ( Autor: Hynek Glos )

V původním rozhodnutí úřad stanovil limity, které jsou v rozporu se závěry o nejlepších dostupných technikách, a tím podle Haiselové vlastně udělil elektrárně další výjimku.

Elektrárna Chvaletice nyní nemá platné povolení pro vypouštění odpadních vod. Až do nového rozhodnutí krajského úřadu by je neměla do Labe vypouštět.

V létě Pardubický kraj vyhověl žádosti elektrárny Chvaletice o výjimku na budoucí evropské limity emisí rtuti a oxidů dusíku. Úřad ale stanovil omezující podmínky. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci. Elektrárna uvedla, že k dosažení nově požadovaných limitů by byla nutná další investice 1,4 miliardy korun.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

