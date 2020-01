Ekonomika USA zůstává za Trumpovým cílem. Loni rostla nejpomaleji za tři roky

Americký prezident Donald Trump Autor: čtk

Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se loni zvýšil o 2,3 procenta. To je nejméně od roku 2016 a znamená to, že růst už druhý rok za sebou zaostal za tříprocentním cílem administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo americké ministerstvo obchodu.