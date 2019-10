Ekonomická krize přijde do dvou let, myslí si třetina dolarových milionářů v Česku

Ilustrační foto Autor: CC0 via Pixabay

Ekonomickou krizi očekává do dvou let zhruba 35 procent dolarových milionářů v Česku, do tří let pak pětina. Krizi přitom vidí jako příležitost k dalším nákupům a růstu. Naopak šest procent milionářů v horizontu pěti let krizi neočekává. Vyplývá to z průzkumu J&T Banky mezi 165 lidmi v Česku, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně milion dolarů (22,9 milionu korun). V České republice je podle odhadů přes 30 tisíc dolarových milionářů.