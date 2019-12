„Ekologické“ kelímky? Mohou škodit zdraví a končí ve spalovnách

Nápojové kelímky z bambusu mají představovat ekologickou variantu jednorázových plastových kelímků. Právě bambus, respektive bambusová vlákna, jsou považována za vhodný alternativní materiál.

Problém, o kterém se ale mluví a píše méně, je v tom, že bambusové kelímky (ale i další výrobky) zpravidla netvoří jen bambus. V případě kelímků se jako „doplněk“ užívají většinou takzvané melamin-formaldehydové pryskyřice, které zajišťují výrobkům lepší mechanické vlastnosti. A právě ty jsou pověstným kamenem úrazu.

Za běžných teplot jsou bezpečné, při teplotách nad 70 °C, kterých běžně dosahuje čaj či káva, se s nich ale uvolňují škodlivé látky, konkrétně melamin a formaldehyd. Ty se navíc uvolňují postupně, takže spotřebitel je konzumuje dlouhodobě. Prokázal to například nedávný test německé spotřebitelské organizace Stiftung Warentest.

O jaké látky vlastně jde? Melamin je podezříván z toho, že se může podílet na vyvolávání onemocnění močového měchýře a ledvin, formaldehyd zase škodí pokožce, dýchacímu ústrojí a očím. Pokud je vdechován, může přispět i k riziku vzniku rakoviny, a to konkrétně v nosní dutině a krku.

Vypadá jako bambus, ale bambus to není

Příčinou, proč se z bambusových kelímků mohou uvolňovat zmíněné škodliviny, není samotný bambus, ale další složky, které se k němu za účelem výroby kelímků přidávají. Výroba kelímků totiž neprobíhá tak, jak by si možná leckterý laik myslel, tedy lepením „polínek“ bambusu k sobě.

„I případ výroby kelímků z termoplastů může být problémem. Při výrobě se mísí bambusová drť a různá aditiva ovlivňující výsledné vlastnosti výrobku. Při nedodržení doporučeného složení a technologického postupu se při zvýšené teplotě, kterou má například káva či čaj, mohou tyto látky uvolňovat do okolí,“ uvedl pro web Euro.cz Petr Valášek z Technické fakulty ČZU v Praze. Různé kelímky od různých výrobců tak mohou obsahovat různé látky.

Bez pojiv by to nešlo

Další otázkou je také technologická „kázeň“. „Je těžké odhadnout, co se z kelímků může vyloučit, ale těch látek je velké množství,“ uzavřel expert. Pojiva a další látky jsou přitom pro funkčnost kelímků nezbytné; kdyby byly vyrobené pouze z bambusu, nedržely by tvar a pravděpodobně by i propouštěly kapaliny. Což by u kelímků na nápoje byl jistě problém. Rizik bambusových kelímků si jsou vědomi již i někteří prodejci. Například e-shop Econea v roce 2019 kvůli možným zdravotním rizikům bambusové kelímky ze svého portfolia vyřadil.

Bambusové kelímky a hrníčky jsou tématem i pro ministerstvo zdravotnictví. To rovněž v roce 2019 označilo za nebezpečný jeden z prodávaných bambusových termohrnků, který byl posléze v rámci principu předběžné opatrnosti stažen z trhu.

Fasády ano, kelímky ne

Podle Martina Böhma z Katedry materiálového inženýrství a chemie Fakulty stavební ČVUT v Praze se dřevoplast (kompozit ze dřeva a termoplastu) hodí spíše pro využití v exteriérech, například na fasády či terasy, než pro nádobí či hračky.

„Dřevoplast, do kterého je kvůli zajištění požadovaných vlastností navíc přidána melamin-formaldehydová pryskyřice, nemůže ze své podstaty být zdravotně nezávadný. Pokud je navíc z takového materiálu kelímek vyroben v Číně a jeho prodejní cena se na čínských webech pohybuje pod hranicí jednoho dolaru, logicky asi nelze zdravotní nezávadnost očekávat,“ uvedl pro web Euro.cz Böhm s tím, že dřevoplastový bambusový kelímek je ukázkou nevhodně zvoleného materiálu pro daný účel použití.

Hlavním a vlastně jediným benefitem bambusových kelímků ve srovnání s těmi plastovými, kterými se dnes často straší, se tak zdá být snazší recyklovatelnost. I toto (spíše marketingové) tvrzení je ale zavádějící.

Pokud je totiž například běžný plastový kelímek (zhotovený z jednoho typu plastu) od nápoje čistý, dá se recyklovat v případě, že je vhozen do příslušného kontejneru, poměrně snadno. Dokonce i lépe než kelímek z bambusu, který však kromě něj obsahuje celou řadu dalších látek, například již zmíněných melamin-formaldehydových pryskyřic, a často končí ve spalovnách.

