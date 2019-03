Druhý pokus: uhlobaron Tykač znovu usiluje o řecké elektrárny

O zdroje se podle vyjádření řecké státní firmy Public Power Corporation, která je největším výrobcem elektřiny v Řecku, uchází konsorcium čínských firem Beijing Guohua Power Company a Damco Energy, další čínský subjekt China Western Power Industrial jde do tendru samostatně, následuje konsorcium Seven Energy a Indoverse (Czech) Coal Investments Pavla Tykače a konečně firmy GEK Terna, ElvalHalcor a Mytilineos Group.

Rozhovory s uchazeči začnou zřejmě už příští týden poté, co jim Public Power Corporation (PPC) rozešle podrobnější podmínky. Manažeři firmy PPC, kde řecký stát drží většinový podíl, jsou optimističtí a věří, že se při takové účasti na podruhé prodej podaří. „S takovou účastí a zájmem bude proces divestice zakončen úspěchem,“ stojí ve zprávě firmy, která je kótovaná na řecké burze.

Po nedávném krachu první soutěže vypsané v loňském roce se nově mezi zájemci objevila čínská Western Power, kterou do tendru pozval šéf PPC Manolis Panagiotakis. Ten současně usiloval, aby se přihlásily i ruské a americké firmy, avšak neúspěšně.

Seven Energy (stejně jako EPH Daniela Křetínského) se účastnila prvního tendru a byla jednou ze dvou společností, které jednání dotáhly nejdál. Její nabídku ale řecká státní společnost neakceptovala.

PPC prodává dvě elektrárny ve městě Megalopoli na jihu Peloponéského poloostrova spolu s další elektrárnou – a také s licencí na výstavbu nové elektrárny – v Meliti na severu Řecka. Firmu k prodeji přimělo rozhodnutí evropského soudu, podle kterého zneužívá svého dominantního postavení na trhu s uhlím. Prodej má pomoci zvýšit konkurenci na energetickém trhu.

Do holdingu Seven Energy patří firmy finančníka Tykače sdružené dříve ve skupinách Czech Coal a Sev.en. Před rokem firma oznámila, že chce své investice zaměřit na klasické energetické zdroje v západní Evropě a do akvizic je připravena investovat více než miliardu eur (skoro 26 miliard korun).

