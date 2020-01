Dopad koronaviru na byznys: Facebook ruší cesty zaměstnanců, Tesla čeká propad tržeb

Mezi společnosti, které omezily cestování svých zaměstnanců, patří Facebook. Ten zrušil všechny méně důležité cesty do Číny. Ti, kteří opravdu musí vycestovat, jsou povinni nejprve získat speciální povolení, uvedla agentura Bloomberg. Lidé, kteří pro Facebook pracují přímo v Číně, mají nařízen home office, stejně jako zaměstnanci, kteří se z Číny nedávno vrátili.

Poradenská společnost PricewaterhouseCoopers zrušila všechny služební cesty do Wu-chanu. Zaměstnancům filiálek v Číně prodloužila firma novoroční prázdniny až do konce ledna, s tím, že poté je preferována práce z domova. Automobilky Honda a Nissan využijí charterový let vypravený japonskou vládou k evakuaci svých zaměstnanců a jejich rodin z Wu-chanu. Švédská Ikea svůj sklad ve městě uzavřela již minulý týden.

Starbucks zavírá provozovny

Provozovatel sdílených kanceláří WeWork dočasně zavřel 55 poboček napříč Čínou. Své provozovny zavřel i Starbucks. Kavárenský řetězec podle analytiků postihne uzavírka obzvlášť bolestně. V Číně má více než čtyři tisíce poboček a celý region je pro firmu zdrojem podstatné části příjmů. Ve Wu-chanu jsou uzavřeny také provozovny řetězců KFC, Pizza Hut i McDonald's.

S propadem tržeb musí počítat také výrobce elektromobilů Tesla. Ve městech, která jsou postiženy virem nejvíce, loni prodal zhruba osm milionů vozů, tedy více než třetinu všech svých prodejů v Číně. Vzhledem k tomu, že úřady zavírají místa s vysokou koncentrací lidí, se ztrátami musí počítat také provozovatel kin Imax. Podle odhadů analytiků se mohou ztráty vyšplhat až na 200 milionů dolarů. Od soboty je také uzavřen zábavní park Disneyland v Šanghaji.

Index výroby v Číně ( Autor: čtk )

Opatření spojená s koronavirem představují problém i pro technologického giganta Apple. Virus udeřil v době vrcholících příprav na produkci nového, levnějšího iPhonu, který má jít do prodeje na podzim letošního roku. „Situace v Číně může ovlivnit plán výroby,“ řekl nejmenovaný dodavatel Applu listu Nikkei Asian Review. Nad datem začátku výroby tak visí otazník, původně měly práce začít třetí únorový týden.

V jedné ze zasažených oblastí má továrnu s čtvrt milionem zaměstnanců společnost Foxconn. Ta produkuje více než polovinu všech iPhonů. Již minulý týden vyzval šéf společnosti Terry Gou zaměstnance, kteří se na svátky vrátili domů na Tchaj-wan, aby se prozatím na pevninskou Čínu nevraceli.

Obavy z důsledků koronaviru tlačí dolů ceny akcií i ropy. Čínský jüan tento týden sestoupil na třítýdenní minimum. Cena zlata naopak roste. Drahý kov je všeobecně vnímán jako bezpečná investice v období nejistoty.

