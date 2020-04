Schváleno. O jednorázový příspěvek 25 tisíc korun mohou OSVČ žádat do konce června

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné budou moci od státu dostat jednorázový příspěvek 25 tisíc korun jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem. Žádat budou moci do konce června

Vládní návrh jednorázové podpory živnostníkům beze změny schválil Senát. V úterý ho ve zrychleném projednávání přijala Sněmovna, nyní jej dostane k podpisu prezident republiky. O takzvaný kompenzační bonus budou moci požádat vedle živnostníků například samostatní zemědělci nebo lékaři. Senát však vyzval ke změně zákona tak, aby o příspěvek mohly žádat i některé OSVČ, které mají současně příjem ze zaměstnání. Žádosti se budou podávat finančním úřadům.

Ministerstvo financí odhaduje, že státní pokladnu opatření vyjde až na 17,5 miliardy korun.

Pro návrh hlasovalo 40 z 41 přítomných senátorů. Proti nehlasoval nikdo.

Příspěvek 500 korun denně je určen především těm, které ekonomicky poškodila situace kolem epidemie koronaviru. Vyplácet se bude za období od 12. března do 30. dubna. Zaměstnanců se týkat nebude. Na ty pamatuje vládní program Antivirus, který provozuje ministerstvo práce.

Na příspěvek mají dosáhnout lidé, kteří mají podnikání jako hlavní i vedlejší činnost s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci a podnikání je jejich vedlejší činnost. O příspěvek budou moci žádat i podnikající studenti do 26 let. Vedle toho budou mít nárok na peníze spolupracující osoby nebo manželé a manželky, pokud nejsou zaměstnanci. Žádat budou moci i podnikající invalidní a starobní důchodci. Příspěvek nebude podléhat zdanění a podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by neměl podléhat ani exekuci.

O příspěvek bude možné žádat nejenom prostřednictvím datové schránky nebo zaručeného elektronického podpisu, ale také e-mailem. Bude tak možné poslat naskenovaný podepsaný formulář bez nutnosti mít elektronický podpis. Má to zabránit tomu, aby živnostníci museli chodit na poštu nebo na finanční úřad uprostřed epidemie koronaviru. Podle některých odhadů by na pošty nebo úřady muselo přijít kolem půl milionu lidí. Návrh podporovala i Komora daňových poradců. Součástí schválené předlohy je také výslovné osvobození ošetřovného pro OSVČ od daně z příjmů. I tento návrh podporovala daňová komora.

Ministerstvo financí dnes představilo formulář žádosti a čestného prohlášení. Má být podle ministryně jednoduchý a interaktivní. Podnikatelé by tak podle ministryně mohli podávat žádosti už ode dneška, ale peníze budou moci dostat až poté, co zákon nabude účinnosti.

Ministryně Schillerová také uvedla, že pokud někdo pracuje na dohodu a k tomu podniká, pak příspěvek dostane. Problém je podle ní s lidmi pracujícími na dohodu s odměnou pod 10 tisíc korun, z níž se neodvádí pojistné, protože to neeviduje ani finanční správa, ani správa sociálního zabezpečení. O zaměstnancích na dohodu s výdělkem nad 10.000 korun, kde se již platí odvody, by měla mít informace ČSSZ. Nespadají však ani pod program ochrany zaměstnanců Antivirus, ani nemají nárok na zmíněný příspěvek 25 tisíc korun, uvedla ministryně. Domluvila se proto s ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD), že zkusí tuto skupinu lidí zmapovat a vytvořit pro ni zvláštní program.

Schillerová také uvedla, že existují kontrolní nástroje pro to, aby některý z příjemců peníze případně vrátil, pokud se ukáže, že koronavirem poškozen nebyl.

Senát v doprovodném usnesení vyzval ministryni financí k urychlené změně zákona o příspěvku. Zákon by nově neměl z příspěvku vylučovat OSVČ, které současně vykonávají zaměstnání s příjmem od tří do deseti tisíc korun. Návrh usnesení přijal ústavně právní výbor, Senát ho ale přijal v upravené podobě podle senátora Tomáše Goláně (SEN 21). Usnesení podle něj reaguje na pozměňovací návrh poslance ČSSD Romana Onderky, který přijala Sněmovna.

Onderkův návrh zpřesňuje zákon tak, že se nevztahuje na OSVČ bez ohledu na to, zdali je jejich hlavní činností zaměstnání, nebo podnikání. Goláň jako příklad uvedl zastupitele malých obcí s platem například 3500 korun, kteří současně s tím podnikají a kteří by tím pádem o příspěvek přišli. Šlo by také o podnikající pěstouny nebo třeba lékaře, kteří současně se soukromou praxí chodí přednášet do škol.

„Když jsme si dělali průzkum přes Komoru daňových poradců a hospodářskou komoru, tak by to mohlo dopadnout až na desetitisíce lidí,“ poznamenal Goláň. Senát však místo pozměňovacího návrhu zákon schválil, aby se zákon nemusel vracet do Sněmovny, a přijal doprovodné usnesení.

O jednorázový příspěvek 25 tisíc korun pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem bude možné požádat do konce června. Žádosti přitom začala přijímat finanční správa dnes. Peníze začne ale vyplácet až příští týden po nabytí účinnosti zákona. K žadatelům by se mohly dostat pravděpodobně v pondělí 20. dubna, v některých případech možná již v pátek 17. dubna.