ČSSD podpoří delší nouzový stav. Situace není standardní, řekl Hamáček

Poslanecký klub vládní ČSSD podpoří prodloužení nouzového stavu v Česku do 25. května, jak žádá vláda. Novinářům to před dnešním zasedáním Sněmovny řekl předseda strany a ministr vnitra Jan Hamáček. Pokud by se kabinetu podařilo mezi poslanci prosadit kratší prodloužení, kabinet by později žádal o další, dodal. Pokud by nouzový stav skončil podle nyní platného rozhodnutí na konci dubna, padly by všechny plány na řízené rozvolňování opatření proti koronaviru, varoval.

Hamáček jako šéf Ústředního krizového štábu dlouhodobě prosazuje prodloužení nouzového stavu, který v ČR platí od 12. března. Před dnešním jednáním Sněmovny zdůraznil, že situace v republice je nestandardní. „Policisté stojí na hranicích, hasiči rozváží ochranné pomůcky a armáda měří teplotu, standardní režim to není, v takovém režimu je třeba využívat krizový zákon,“ uvedl.

Nevidí jinou možnost, než stav nouze prodloužit i po 1. květnu. „Pokud nechceme být na světě unikátem a od 1. května zrušit všechna omezení a vrátit se do situace před koronavirem,“ uvedl. Současný harmonogram otevírání obchodů a dalších podnikatelských činností vyvrcholí 25. května a do té doby i vzhledem k verdiktu pražského soudu vláda potřebuje, aby platil stav nouze. „Pokud Sněmovna prodlouží nouzový stav jen třeba o 14 dní a harmonogram se nezmění, tak přijdeme do Sněmovny znovu,“ dodal Hamáček.

ČSSD bude hlasovat pro prodloužení rovnou do 25. května. „Ti, kdo budou hlasovat proti prodloužení, tak v principu říkají, že chtějí od 1. května zrušit veškerá zásadní opatření a místo kontrolovaného rozvolňování se vydat na nějaký tobogán, u kterého nevíme, kde skončíme,“ uvedl Hamáček.