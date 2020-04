Česko se vrací do života: od pondělí obnoví činnost řemeslníci, farmářské trhy a prodejci aut

Od pondělí budou moci obnovit činnost řemeslníci, začít farmářské trhy a otevřít se autobazary či autosalóny. První vlnu uvolnění opatření proti šíření nového koronaviru potvrdila vláda, která souhlasí také s tím, aby se od 27. dubna mohly konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady do 15 osob.

Plán otevírání obchodů a uvolnění dalších činností kabinet rozdělil do pěti etap od pondělí 20. dubna do pondělí 8. června. Od 20. dubna se podle něj mohou konat i venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců a svatby do deseti lidí, obojí za dodržení specifických hygienických opatření. „Vláda posvětila první změny, nyní jsme to vložili přímo do legislativní formy,“ uvedl dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Vláda souhlasí také s tím, aby se vysoké školy od pondělí otevřely v omezené míře posluchačům v posledním ročníku. Budou se tak moci konat individuální konzultace či zkoušky, včetně státnic a rigorózních zkoušek. Individuálně bude možné na vysoké škole navštívit knihovnu či studovnu, ale jen za účelem vyzvednutí či vrácení studijní literatury.

O týden později, tedy od pondělí 27. dubna, bude možné začít konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady do 15 osob. Premiér Andrej Babiš (ANO) už před jednání vlády uvedl, že v dalších fázích vládního harmonogramu by se mohly veřejné bohoslužby postupně konat ve větším, ale stále omezeném počtu účastníků.

Vláda schválila navýšení ošetřovného na 80 procent denního základu příjmu zaměstnanců místo dosavadních 60, a to zpětně od 1. dubna. „Ukazuje se, že tato mimořádná krize je dlouhodobá. Nemůžeme si dovolit, aby rodiny měly nízký příjem, zvláště, když si nemohou vybrat a adaptovat se na situaci jinak,“ řekla po jednání kabinetu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podle návrhu zákona by měl stát ošetřovné kvůli zavřeným školám vyplácet nejdéle do prázdnin.

Lidé i firmy budou moci v souvislosti s epidemií koronaviru také přerušit splácení úvěrů a hypoték, a to buď na tři, nebo na šest měsíců. Moratorium dnes podepsal prezident Miloš Zeman. V případě jednotlivců má být odloženo splácení úroků i jistiny, ale úročení poběží dál. U firemních úvěrů bude pozastaveno jen splácení jistiny. O přerušení bude nutné banku žádat.

V Česku je k dnešnímu podvečeru 6499 případů nákazy novým koronavirem. Z nemoci covid-19, kterou virus způsobuje, se podle údajů ministerstva zdravotnictví vyléčilo 1174 pacientů, naopak 173 lidí s koronavirem v nemocnících zemřelo.

Hospodářskými aspekty epidemie se dnes zabývala také horní parlamentní komora. Senát chce, aby stát ručil za uhrazení 80 procent nájemného za pronajaté prostory, které by firmy dlužily kvůli uzavření v důsledku koronaviru. Doplnil tak zákon, podle něhož firmy, které musely kvůli koronaviru uzavřít provoz, budou moci nájemné za březen až červen splatit až koncem roku. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) se senátní úpravou nesouhlasí. Návrh nyní bude muset znovu posoudit Sněmovna.