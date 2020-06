Do lasvegaského kasina už jen s kartou? Koronavirus může přepsat tradiční americké zákony

Lasvegaská kasina by se v dohledné době mohla dočkat poměrně významných změn. S velkou pravděpodobností se totiž stanou zcela bezhotovostní, což je něco, co bylo ještě před několika měsíci v podstatě nepředstavitelné.

Zákony Nevady, na jehož území se tyto slavné podniky v čele s hotely Bellagio, Caesars Palace či MGM Grand nacházejí, ale vlastně i zákony všech ostatních devětačtyřiceti amerických států neumožňují jejich návštěvníkům v prostorách samotných heren jiný způsob placení než běžnými papírovými bankovkami, potažmo kovovými mincemi.

„Jsme skutečně možná posledním odvětvím, kde transakce probíhají pouze hotovostně,“ potvrdil zpravodajskému webu CNBC Jay Snowden, šéf společnosti Penn National Gaming, která po celých USA provozuje několik desítek kasin.

Zda tomu tak bude i nadále – přičemž všechny dosavadní náznaky hovoří o opaku – se rozhodne ve čtvrtek 25. června. Právě v tento den totiž bude zasedat nevadský regulační úřad, jenž má v úmyslu se zmíněným tématem důkladně zabývat.

Učiní tak na popud amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, které ve snaze zabránit potenciálně dalšímu šíření nebezpečného koronaviru doporučuje upustit od hotovosti jako takové a namísto toho nabádá, aby se všude tam, kde je to možné, začalo platit bezkontaktně.

Ostatně, že se lidé k placení bankovkami jen tak nevrátí, naznačuje i průzkum Americké hráčské asociace (AGA). Ta během minulého týdne uvedla, že podle jejích informací se 59 procent respondentů, jež během loňského roku navštívili některé z tamních kasin, vyjádřilo v tom smyslu, že ve strachu z nemoci covid-19 už nebudou využívat papírové a kovové peníze v takové míře jako doposud.

„Všichni zákazníci, kteří jsou ze zdravotních nebo bezpečnostních důvodů znepokojeni placením hotovostí v hernách, by měli mít možnost alternativní platby,“ dodala asociace.

Modernizace byla potřeba tak či tak

Podle jejího šéfa Billa Millera tak zmíněné podniky konečně pomyslně vstoupí do jednadvacátého století: „Kasina doopravdy potřebují, aby se odvětví, které až příliš dlouho spoléhalo v podstatě výhradně jen na hotovost, nějak modernizovalo.“

Jedním z možných řešení, jak nyní tolik problematické bankovky a mince nahradit, by mohlo být rozšíření digitálních platebních systémů, které jsou používány v odvětví sportovních sázek či v rámci takzvaných online kasin. Z technického úhlu pohledu je navrhovaný postup zcela jistě proveditelný, což ostatně potvrzuje i Kirk Sanford, šéf společnosti Sightline Payments, která svým zákazníkům jednu takovou aplikaci nabízí již delší dobu.

„Výhry by mohly být okamžitě zpeněženy a použity na útratu, ať už v prostorách kasina nebo mimo, kdekoliv přijímají karty Discover,“ vysvětlil s tím, že zaměstnancům by tak zároveň odpadla práce s neustálým čistěním ikonických žetonů, což by samo o sobě dokázala jednotlivým podnikům ušetřit nemalé finanční prostředky.

Atraktivnější a bezpečnější řešení zároveň

Také z praktického hlediska se na bezkontaktních platbách dá najíst spousta pozitivních aspektů. „Představte si, že půjdete do obchodu s alkoholem (uvnitř hotelového komplexu), abyste si nechali svůj tiket v hodnotě několika stovek dolarů proplatit. Ale obchodník vám tolik hotovosti chtít dát nebude. S elektronickými platbami je to daleko jednodušší, protože výhry se (zákazníkovi) vrátí přímo na účet,“ doplnil Sanford, podle něhož by nový způsob placení mohl vzhledem ke své atraktivitě přilákat i spoustu nových hráčů z řad mladší generace, která bývá, co se technologií týče, obecně přeci jen o něco zdatnější než jejich rodiče a prarodiče.

Podle kritiků by navrhované řešení mohlo vést k nárůstu závislosti na hazardu, AGA nicméně jejich tvrzení rázně odmítá s tím, že digitální platební systémy toho v tomto ohledu mohou hráčům za určitých okolností dovolit naopak ještě méně, než co je díky hotovosti v kasinech umožněno nyní.

„Digitální platby poskytují zákazníkům skrze jejich hráčské zkušenosti daleko více možností, jak naložit se svou sázkařskou zodpovědností. Začíná to nastavením limitů – kolik si mohou vsadit a jak dlouho mohou hrát – což je součástí původní iniciace,“ uzavřela asociace.