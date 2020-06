Deutsche Bank: Jak moc se bude čínské ekonomice dařit, závisí na Američanech

Čínské hospodářství má v rámci letošního druhého kvartálu nakročeno k velmi povzbudivému výsledku. Pokud vše půjde, tak jak má, mohl by se podle analytiků Deutsche Bank její růst zastavit klidně až na hranici šesti procent. Záleží především na tom, jak se dál bude vyvíjet koronavirová situace v Spojených státech amerických, předvídají.

Zatímco v úvodních třech měsících roku 2020 si ekonomika Číny, která o nemoci později pojmenované jako covid-19 informovala coby první země na světě, sáhla na pomyslné dno, během dubna a května se jí, zdá se, daří nad míru dobře. Většina opatření sloužících k zamezení dalšího šíření nebezpečné nákazy byla již uvolněna, díky čemu se život ve zdejších městech v podstatě vrátil do normálu. Počáteční neochota lidí utrácet své peníze je ta tam a tržby obchodníků rostou každým dnem. „Domácí poptávka se v Číně zotavuje celkem dobře,“ potvrdil televizní stanici CNBC šéfekonom německé Deutsche Bank.

Povzbudivá čísla podle něj přicházejí z různých odvětví zároveň, což je velice dobrý signál do dalších měsíců. Daří se jak automobilovému průmyslu, tak realitám. Rovněž objem produkce vyvážené do zahraničí je na tom lépe, než jak analytici původně předpokládali. Připouští však, že pokud se rychle nezlepší ekonomická situace v zemích, kam Číňané své zboží exportují, mohl by se tento konkrétní ukazatel v dohledné budoucnosti „značně zhoršit“.

USA se nesmějí unáhlit

Čína si v boji s koronavirem, zdá se, alespoň prozatím vede velmi obstojně. Nasvědčují tomu údaje serveru Worldometers.info, podle kterého se zde nachází aktuálně jen několik málo desítek nakažených, přičemž od poloviny května tu na zmíněnou nemoc, respektive v souvislostí s ní nikdo další nezemřel. Opakované zavádění restriktivních opatření ryze ze zdravotních důvodů tak na pořadu dne rozhodně není. I přesto ale podle mnohých ještě nemá Čína zcela vyhráno. Tím spíš když osud její ekonomiky je v rukou někoho úplně jiného, a sice Spojených států amerických.

Spencer se obává zejména toho, aby se Američané nepokusili nastartovat svoji ekonomiku „příliš brzy“, neboť něco takového by podle něj dozajista spustilo druhou vlnu epidemie, s jejímiž následky by se nejen samotné USA vypořádávaly ještě hodně dlouho. Na rozdíl od Číny totiž v současné době stále evidují více než 1,1 milionu aktivních případů.

Ostatně, už tak je prý velice pravděpodobné, že v Americe nastalá deprese, a potenciálně i krize potrvá o poznání déle než v některých jiných státech. Myslí si to například Steve Hanke z výzkumné organizace Cato Institute založené koncem sedmdesátých let minulého století. Škody, které nemoc covid-19 v rámci tamní ekonomiky napáchala, jsou podle něj „enormní“ a nepodaří se je jen tak hned napravit.

„Nemyslím si, že bychom předkrizové úrovně HDP dosáhli před… rokem 2022, a možná ani dlouho poté. Je před námi ještě dlouhá cesta,“ řekl CNBC.

Dohoda visící na vlásku

Věcí, které se v souvislosti se Spojenými státy mohou pokazit a jež by mohly opětovně zabrzdit aktuálně slibně rozjeté čínské hospodářství, je vícero. Kromě již zmíněného předčasného uvolnění omezujících opatření by to mohly být přetrvávající vyhrocené vztahy mezi Washingtonem a Pekingem.

Obě země spolu sice zkraje letošního roku uzavřely takzvanou první fázi dohody o vzájemném obchodu, v rámci níž se Čína zavázala nakoupit v příštích dvou letech americké zboží v hodnotě 200 miliard dolarů, zatímco USA slíbily významně snížit dříve zavedená cla na některé její produkty, od té doby to ale jde se vzájemnými vztahy opět z kopce.

„Rétorika mezi Čínou a Spojenými státy je už teď velmi znepokojivá a myslím si, že během léta se to může jen a jen zhoršit,“ zdůraznil Spencer s tím, že vidí pouze pramalé šance na to, aby mohly Peking s Washingtonem přikročil k realizaci další, tedy druhé fáze zmíněné dohody. O ní chtěl šéf Bílého domu Donald Trump s čínskou vládou začít jednat ještě před blížícími se listopadovými prezidentskými volbami. Problémem nicméně je, že vzhledem k přetrvávajícím rozporům „na vlásku“ visí dokonce už její samotná první část.

„Hrozí, že během příštích týdnů a měsíců… se to pokazí nebo že klidně sejde i z fáze jedna,“ uzavřel analytik Deutsche Bank.